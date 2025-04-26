В Алматы прошла 6-я встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай», сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, глава МИД Китая Ван И, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и представитель Туркменистана.

Основное внимание на переговорах было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей, развитию транспортной взаимосвязанности, совместной борьбе с вызовами и угрозами, а также вопросам устойчивого развития и экологической безопасности в регионе.

Стороны обсудили предложения по совершенствованию архитектуры многостороннего взаимодействия на принципах взаимного уважения и равноправия.

Участники подчеркнули необходимость сбалансированного подхода к современным вызовам и согласовали дальнейшие шаги на пути взаимовыгодного развития.

Мурат Нуртлеу в своем выступлении заявил о важности укрепления формата «Центральная Азия – Китай», отметив необходимость расширения сотрудничества для обеспечения стабильности в регионе.

«Нами создаются все условия, чтобы наш формат стал флагманом среди механизмов «ЦА+», а предстоящая встреча лидеров открыла новую веху вечной дружбы и процветания», — сказал глава МИД Казахстана.

Он также подчеркнул, что укрепление связей с Китаем как ключевым инвестиционным партнером остается приоритетом для Казахстана и других стран Центральной Азии.

«Китай — наш стратегический партнер, взаимодействие с которым проверено временем и строится на прочном фундаменте взаимного доверия, не подвластного внешней конъюнктуре. Объединение потенциалов государств Центральной Азии с колоссальными возможностями КНР открывает путь к формированию взаимных интересов и прочного партнерства на беспрецедентной региональной арене», — подчеркнул Нуртлеу.

Министр напомнил, что первый саммит «Центральная Азия — Китай» в Сиане в 2023 году стал знаковым событием, определившим вектор развития сотрудничества в торговле, транспорте, логистике, образовании, науке и других сферах.

По его словам, в 2024 году товарооборот стран Центральной Азии с Китаем достиг рекордных 95 млрд долларов. При этом 46% этого объема приходится на Казахстан.

«Астана намерена сохранить положительную динамику, укреплять взаимное доверие и добиваться новых успехов в духе сианьского созидания», — отметил Нуртлеу.

По итогам встречи стороны выразили готовность к регулярным переговорам в данном формате. Участники подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога, развития связей и координации усилий по приоритетным направлениям в условиях глобальных вызовов.

Министры приняли Информационное коммюнике, в котором подтвердили приверженность принципам добрососедства, устойчивого развития и углубления многостороннего взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия – Китай».