Сильное наводнение в округе Керр, штат Техас, привело к гибели по меньшей мере 24 человек. Об этом сообщил шериф Ларри Лейта. По его словам, еще не менее 20 девочек, отдыхавших в летнем лагере, числятся пропавшими без вести.

Шериф допустил, что некоторые из них могли забраться на деревья, чтобы спастись от стихии, и не имеют связи. Их поиски продолжаются.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик уточнил, что лагерь находился вблизи реки Гуадалупе, где за 45 минут уровень воды поднялся на восемь метров.

В спасательной операции задействованы около 500 человек, 14 вертолетов, подразделения Национальной гвардии Техаса и Береговая охрана США.

Руководитель управления общественной безопасности штата Фриман Мартин предупредил о новой волне паводков. По его словам, ситуация остается крайне опасной.

Глава администрации округа Роб Келли назвал случившееся «чрезвычайно разрушительным и смертоносным» наводнением. Он напомнил, что регион считается одной из самых опасных речных долин в США из-за частых внезапных паводков.

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим: «Это ужасно, эти наводнения. Это повергает в шок», — заявил он журналистам.

По данным местных СМИ, в июне в Сан-Антонио, на юго-востоке штата, уже происходило подобное наводнение — тогда погибли не менее десяти человек.

Ранее масштабные наводнения были зафиксированы в юго-западном Китае, где после продолжительных дождей пришлось эвакуировать более 80 тыс. человек.