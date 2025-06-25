Сильнейшие ливни в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая вынудили более 80 тыс. человек эвакуироваться. Как сообщает агентство «Синьхуа», к полудню 24 июня свои дома были вынуждены покинуть уже 80 900 жителей. В округе Жунцзян футбольное поле оказалось затоплено на три метра, а в горных районах обрушились мосты.

ГосТВ показало кадры спасательных операций: людей перевозят по колено в воде на лодках, детей эвакуируют из детских садов, а с воздуха к пострадавшим доставляют рис с помощью дронов. В одном из инцидентов водитель грузовика оказался подвешен над обрывом после обрушения моста, его спасение прошло в драматичной обстановке.

Наводнение затронуло и соседний автономный район Гуанси, где также проводится массовая эвакуация. Видео, опубликованные в китайских медиа, показывают, как спасатели на руках переносят жителей в безопасные зоны.

Неделей ранее 70 тыс. человек были эвакуированы в южных районах Китая из-за последствий тайфуна Вутип. В центральной провинции Хунань также пришлось переселить десятки тысяч людей. Лето 2025 года стало для Китая временем экстремальной погоды — регионы страны одновременно страдают от наводнений и аномальной жары.