Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского мешает переговорам о прекращении войны.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил на первой полосе The Wall Street Journal: «Украина никогда не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить». Такое заявление мешает мирным переговорам с Россией», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что Крым был «потерян много лет назад при президенте Обаме» и сейчас уже «не обсуждается». По его словам, «никто не просит Зеленского признать Крым российским», но если Украина действительно хочет вернуть полуостров, то «почему не боролась за него одиннадцать лет назад, когда он был взят без единого выстрела?»

Трамп подчеркнул, что «в Крыму уже давно находятся важные российские военные базы», и назвал заявления Зеленского препятствием для заключения мира.

По мнению Трампа, «мирное соглашение уже близко», и если Зеленский «у которого нет козырей, не поймет этого, он рискует полностью потерять страну».

«Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», — отметил Трамп.

В среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп «разочарован» ходом мирных переговоров.

«Он хочет мира. Но для этого нужно стремление к компромиссу с обеих сторон. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении», — заявила Ливитт.

Она подчеркнула, что США не требуют от Киева признания Крыма российским, но считают, что переговоры должны проходить в закрытом формате и что для соглашения сторонам придется на что-то пойти.

Ранее Зеленский, комментируя сообщения о том, что США якобы предлагают признать российский контроль над Крымом, заявил: «Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это запрещено нашей Конституцией».

В ответ на заявление Трампа Зеленский написал в соцсетях: «Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять держав встретились, чтобы приблизить мир!»

Он также приложил ссылку на «Крымскую декларацию» Госдепа США от 25 июня 2018 года, подписанную госсекретарем Майком Помпео в период первого срока Трампа. В документе подчеркивается незаконность изменения границ силой и подтверждается поддержка территориальной целостности Украины.