Израиль 27 июля пообещал каждый день делать «гуманитарные паузы» в трех густонаселенных районах Газы. Одновременно армия Израиля анонсировала, что разрешит третьим странам сбрасывать гуманитарную помощь с воздуха, запустит опреснительную станцию и откроет коридоры для доставки помощи ООН внутри сектора, но не уточнил их количество.

Гуманитарные организации считают это недостаточным.

«Без прекращения огня мы не сможем развернуть помощь в полном объеме», — заявила представитель БАПОР Жюльетт Тума. Агентство держит в Иордании и Египте 6 тыс. загруженных фур, готовых немедленно доставить помощь в Газу, но все зависит от допуска Израиля.

Местные жители пока не чувствуют перемен, уточняет Guardian. За исключением муки, которая подешевела на 20%, цены и доступность продуктов остались прежними. Врачи предупреждают: даже при возобновлении поставок голод не победить мгновенно — организмы истощенных людей могут не справиться с обычной едой. Каждая задержка стоит жизней.

По данным Всемирной продовольственной программы, в экстренной помощи из-за голода и израильской блокады нуждаются 90 тыс. женщин и детей. Каждый третий житель Газы не ел по несколько дней.

Врачи не справляются с потоком пациентов. «В отделении по борьбе с истощением дети лежат на полу — не хватает коек», — заявил педиатр Ахмад аль-Фарра из больницы Нассера.

До воскресенья помощи почти не было. С середины марта Израиль полностью перекрыл доставку гуманитарной помощи, чтобы оказать давление на власти Газы. Только в мае под давлением международного сообщества Тель-Авив начал пускать в сектор отдельные грузы — в основном через американский фонд GHF.

Израиль продвигает GHF как альтернативу ООН, обвиняя агентство в связях с ХАМАС. При этом никаких доказательств Тель-Авив не предоставил.

Распиаренный Израилем GHF в итоге оказался смертельной ловушкой: за неполные два месяца более тысячи человек были убиты в давке у складов и пунктов выдачи помощи. С мая в Газу впустили всего 4500 грузовиков ООН. До войны таких машин было 500–600 ежедневно.

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