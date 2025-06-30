Внешний долг России на 1 апреля 2025 года составил $317,5 млрд, что на 14,5% или $26,7 млрд выше показателя на начало года. Об этом свидетельствуют обновленные материалы Центрального банка РФ.

ЦБ пересмотрел свою оценку в сторону увеличения. Ранее регулятор оценивал внешний долг России в первом квартале 2025 года в $312,4 млрд, что означает корректировку почти на $5 млрд.

«Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля. Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства Центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 14%», — отметили в ЦБ.

Парадоксально, но укрепление национальной валюты привело к росту внешнего долга в долларовом выражении. Наибольший вклад в увеличение внесли обязательства частного сектора, банковской системы и самого Центробанка.

Долг государственных органов вырос на 14% из-за увеличения задолженности по суверенным ценным бумагам. Первоначальная оценка ЦБ показывала рост внешнего долга на 7,6% или $22,1 млрд за квартал.

В Банке России пояснили, что уточнение данных за 2024 год связано с получением дополнительных отчетных данных по состоянию на 30 июня 2025 года.