Россия и Украина избрали Турцию в качестве площадки для проведения прямых переговоров о завершении войны. Официальная встреча делегаций ожидается 15 мая в Стамбуле. В последний раз украинские и российские представители встречались очно в 2022-м. Тогда при посредничестве Турции стороны подписали Черноморскую зерновую инициативу, что предотвратило угрозу глобального голода.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что провести встречу сторон в Стамбуле было именно его идеей. «Как я понимаю, оба лидера будут там. Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда», — сказал политик. Однако в предстоящий четверг он будет находиться в турне по Ближнему Востоку, в рамках которого у него уже запланировано множество встреч.

Внимательно следить за переговорами в Турции намерены и в Евросоюзе. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, Брюссель планирует обратиться к Трампу с просьбой объявить новые санкции против России, если российское руководство не согласится на прекращение огня. При этом уточняется, что американская сторона пока не дала ответа на вопрос, готова ли она ввести санкции против Москвы.

Попытки ЕС нагнетать обстановку в преддверии переговоров могут негативно влиять на весь мирный процесс. В ответ на угрозу санкций в Кремле уже заявили: «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком».

Тем не менее в ЕС уже подготавливают новые ограничения, который планируется утвердить 20 мая. По данным СМИ, меры могут затронуть почти 200 судов, которые Брюссель считает связанными с российским теневым флотом. Если меры будут приняты, то это станет уже 17-м пакетом санкций против России, утвержденным Евросоюзом.

Одновременно с этим Европа продолжает импортировать российские газ и нефть. В 2024 страны Евросоюза потратили на закупку российского ископаемого топлива больше, чем выделили на поддержку Украины, свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). В прошлом году на поставки ископаемого топлива из РФ было потрачено 22 млрд евро, а Киеву выделено 18,7 млрд евро.

Что осталось у ЕС?

Отсрочка введения новых санкций ЕС против России, в том числе мер, направленных на так называемый «теневой флот», говорит о важности политического контекста, говорит TRT на русском независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин. Санкционная политика остается частью широкой дипломатической игры.

«Тем не менее попытки ограничить деятельность судов, задействованных в обходе нефтяных санкций, нельзя недооценивать. Это существенная мера, которая, пусть и не приведет к полному прекращению экспорта, все же способна существенно усложнить логистику и сократить прибыльность поставок, особенно в условиях, когда Россия вынуждена продавать нефть с дисконтом», — подчеркивает эксперт.

За три года войны в отношении России были введены свыше 10 тыс. санкций. Однако в запасе ЕС еще остаются рычаги давления. По словам Пичугина, даже точечные удары по структурам обхода санкций могут иметь ощутимый эффект.

«Возможности для усиления давления сохраняются — это и ужесточение контроля за поставками высокотехнологичного оборудования, и санкции против компаний из третьих стран, которые помогают обходить ограничения. В целом санкционное поле стало более сложным и чувствительным к дипломатическим последствиям, но именно поэтому каждый новый шаг требует большей осторожности и точности. Это не значит, что инструменты исчерпаны. Просто использовать их стало сложнее», — поясняет собеседник агентства.

Что касается российской экономики, то ее адаптация к санкциям произошла неравномерно, продолжает Пичугин. Некоторые отрасли, такие как сельское хозяйство, внутренний финтех и энергетика, продемонстрировали устойчивость. Однако есть и уязвимые направления, прежде всего высокотехнологичные сектора, в которых сохраняется зависимость от импорта: авиация, микроэлектроника или современные станки и комплектующие.

«Это обязательно следует учитывать при оценке эффективности санкций, — подчеркивает он. — Формально экономика может расти, но внутренние ограничения для модернизации и технологического развития становятся все более заметными. В целом санкции уже не воспринимаются как быстрый инструмент воздействия — они действуют медленно, но системно. И именно поэтому каждое решение об их ужесточении или продлении приобретает стратегическое значение».