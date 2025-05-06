Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф предупредил Индию не предпринимать шагов, которые могут ограничить поток воды в Пакистан. Об этом сообщает телеканал Samaa TV.

«Вода — это наша красная линия. В будущем войны будут вестись из-за воды», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Пакистан готов к любому развитию событий.

«Если нашей безопасности будут угрожать, мы ответим всей своей мощью», — добавил Асиф.

Министр напомнил, что любые действия, нарушающие Соглашение по водам Инда, будут рассматриваться как угроза, и Пакистан примет ответные меры.

Он допустил, что возможная война может быть ограничена линией контроля (LoC) между двумя странами, но предсказал, что в случае начала боевых действий конфликт выйдет из-под контроля.

Асиф также раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди.

«Если Моди предпримет безответственные шаги, как Нетаньяху, Пакистан ответит так, что история запомнит», — сказал он.

4 мая министр уже предупреждал, что строительство любых объектов на реке Инд, в обход приостановленного соглашения, приведет к ответным действиям со стороны Исламабада.