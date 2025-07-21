Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что внутренняя стабильность и инициативы по обеспечению мира в регионе формируют центральную ось внешней и внутренней политики Турции.

«Мы предложили миру модель, достойную подражания. Несмотря на пожары войны вокруг нас, мы держим курс на стабильность. Внутренняя сплоченность Турции ускорит наше экономическое и социальное развитие», — заявил он.

По его словам, из-за борьбы с терроризмом страна уже потеряла более двух триллионов долларов. Теперь эти средства будут направлены на социальную поддержку, промышленность и технологии.

Эрдоган добавил, что вложения в инфраструктуру продолжатся без перерыва: «Чем сильнее будет внутренняя опора, тем надежнее наша региональная политика».

Отвечая на вопрос о демографической политике, Эрдоган заявил, что Турция столкнулась с тревожным снижением рождаемости.

«Сегодня уровень рождаемости упал ниже 1,5. Это очень опасный сигнал. Мы когда-то были на уровне трех, но сейчас ситуация серьезная», — отметил он.

По его словам, Министерство по делам семьи и социальных служб работает над новыми мерами. Президент поручил министру Махинур Оздемир Гекташ активизировать усилия и наладить сотрудничество с университетами.

«Мы ищем пути, как снова запустить рост. У нас есть потенциал. Правильные стимулы вернут нас к позитивной динамике», — подчеркнул он.

Он добавил, что объявленное десятилетие «Семьи и демографии» охватывает не только материальную поддержку, но и проекты по укреплению семейных ценностей.