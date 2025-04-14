ПОЛИТИКА
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Эмине Эрдоган удостоилась награды «Лучший лидер среди женщин»
Супруга президента Турции получила почетную премию на Глобальном форуме доноров за гуманитарную деятельность и помощь нуждающимся
Эмине Эрдоган удостоилась награды «Лучший лидер среди женщин»
Эмине Эрдоган удостоилась награды «Лучший лидер среди женщин» / AA
14 апреля 2025 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган получила награду «Лучший лидер среди женщин» на Глобальном форуме доноров, состоявшемся в Стамбуле. Церемония награждения прошла в отеле района Бакыркёй при участии Всемирного конгресса мусульманских благотворителей.

В своей речи на открытии форума Эмине Эрдоган подчеркнула гуманитарный вклад Турции. «Согласно Отчетам о глобальной гуманитарной помощи, Турция не только находится в первых рядах стран, оказывающих наибольшую гуманитарную помощь, но и является самой щедрой страной по отношению к своему валовому национальному доходу. Это оливковое дерево, протягивающее свои ветви человечеству», - заявила она.

Госпожа Эрдоган отметила, что Турция приняла около 4 млн беженцев, большинство из которых сирийцы, и активно оказывает помощь нуждающимся по всему миру - от Испании до Ливана, от Кубы до Вьетнама, от Мадагаскара до Греции.

Особое внимание в выступлении было уделено трагедии в Газе. «Министерство здравоохранения Газы недавно опубликовало список людей, погибших с 7 октября по 23 марта. Это показало человечеству, отвернувшемуся в сторону, к чему привело его молчание. Этот список должен считаться величайшим позором мира. Ровно 1516 страниц с именами более 50 тыс. мучеников. Из них 474 страницы - это имена 15 613 детей. 27 страниц заполнены младенцами, которые еще не отпраздновали свой первый день рождения», - сказала Эрдоган.

Президент Всемирного конгресса мусульманских благотворителей Шейха Аиша Бинт Фалех Аль Тани высоко оценила роль Турции: «Лидерство питало культуру, разнообразие и мужество, свидетелями которого мы сейчас являемся при великом руководстве президента Эрдогана. Мы не можем в полной мере выразить благодарность нашим братьям в Турции за их усилия по оказанию помощи нашим братьям в Газе».

Бывший премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф отметил, что если бы Турция не оказывала помощь Газе и не проявляла щедрость, погибло бы множество людей. Обращаясь к Эмине Эрдоган, он сказал: «В то время как многие предпочли молчать, вы действительно решили возвысить свой голос. Я хочу вас поблагодарить».

Это не первая награда Эмине Эрдоган от Глобального форума доноров. В 2018 году она получила «Награду за признание гуманитарных услуг» за благотворительную деятельность в отношении угнетенных и нуждающихся, особенно за привлечение внимания международного сообщества к гуманитарной драме в Мьянме.

В мероприятии приняли участие бывший премьер-министр Шотландии Хумза Юсеф, британский депутат Наз Шах, заместитель мэра Лондона Пол Палмер, министр иностранных дел Южной Африки доктор Наледи Пандор, сопредседатель Глобального форума доноров 2025 года и депутат Айше Бёхюрлер, основатель Всемирного конгресса мусульманских благотворителей Тарик Чима и Айеша Имран, губернатор Стамбула Давут Гюль с супругой Гюльден Гюль.

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