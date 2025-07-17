Министерство иностранных дел России резко осудило удары Израиля по сирийской территории, включая объекты в провинции Эс-Сувейда и в Дамаске. В Москве подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права.

«Подобные действия представляют собой откровенное нарушение международно-правовых норм и подрывают основы суверенитета Сирийской Арабской Республики», — заявили в МИД РФ.

Ведомство выразило серьезную обеспокоенность обострением ситуации на юге Сирии. Российская сторона рассчитывает, что достигнутая 16 июля договоренность о прекращении огня поможет стабилизировать обстановку в регионе.

В заявлении подчеркивается, что путь к урегулированию лежит через инклюзивный национальный диалог, укрепление гражданского согласия и обеспечение прав всех этноконфессиональных общин Сирии.

Москва вновь подтвердила приверженность поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

МИД также сообщил, что, по имеющейся информации, среди российских граждан в Сирии пострадавших нет.

«Обеспечение безопасности россиян остается безусловным приоритетом», — говорится в заявлении.

Ситуация в провинции Эс-Сувейда обострилась 13 июля. В регионе вспыхнули ожесточенные столкновения между представителями друзской общины и бедуинских племен. В ответ на эскалацию в административный центр были направлены армейские и полицейские подразделения.

В результате боев с участием правительственных сил и местных вооруженных формирований погибли десятки человек, включая мирных жителей.

16 июля сирийские власти объявили о достижении соглашения о прекращении огня.

Конфликт сопровождался серией авиаударов со стороны Израиля. Под удары попали южные районы страны, а также объекты в столице. Израильская сторона заявила, что атаки были направлены на «защиту друзов». Среди пораженных целей — здание Министерства обороны Сирии и комплекс президентского дворца в Дамаске.