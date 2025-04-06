Минобороны РФ заявило, что российские войска заняли село Басовка в Сумской области Украины, а также наносят удары по позициям ВСУ в ряде окрестных населенных пунктов.

Официальный Киев это отрицает. Представитель Совета нацбезопасности Украины Андрей Коваленко заявил, что российские штурмовые группы пытаются закрепиться в подвалах, но безуспешно. По его словам, бои идут ежедневно как в Сумской области, так и на границе с Курской.

Минобороны РФ также утверждает, что украинские силы были вытеснены из российских населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Карта DeepState показывает, что Украина сейчас контролирует около 63 кв. км территории в России — значительно меньше, чем в прошлом году, когда речь шла о 1 400 кв. км.

Если информация о захвате Басовки подтвердится, это станет первым случаем захвата российскими войсками населенного пункта в Сумской области за три года.