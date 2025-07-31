ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Секретные документы о связях Трампа с Россией
Директор ФБР Кэш Патель обнаружил засекреченные документы, которые могут изменить ход расследования о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией
Секретные документы о связях Трампа с Россией
Президент США Дональд Трамп / AP
31 июля 2025 г.

Кэш Патель, занимающий пост директора ФБР, сделал неожиданное открытие во время плановой инспекции. В специально оборудованной зоне (SCIF), о существовании которой ранее не сообщалось, были найдены тысячи конфиденциальных документов.

Материалы хранились в характерных пакетах для уничтожения секретных бумаг. Среди обнаруженного — засекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема. Согласно документам, американские спецслужбы располагали «неопровержимыми доказательствами» участия ФБР в создании нарратива о «российских связях» Трампа.

«Эти бумаги подтверждают существование плана по помощи кампании Клинтон через раздувание темы российского вмешательства», — сообщил анонимный источник Fox News.

Найденные документы уже направлены в юридический комитет Сената. Их рассекречивание и публикация, по мнению аналитиков, способны «перевернуть» общественное восприятие событий 2016 года.

recommended

Обнаружение архивов совпало с обострением политического кризиса вокруг Трампа. В последние недели экс-президент столкнулся с критикой даже со стороны традиционных сторонников из-за неудачных манипуляций с темой «списка Эпштейна».

Ранее в июне Патель в одном из интервью намекал на существование «неизвестных широкой публике архивов». Теперь эти материалы могут быть обнародованы, что способно серьезно повлиять на будущие выборы.

СвязанныеTRT Global - Трамп «НАКАЖЕТ» РФ на месяц раньше
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us