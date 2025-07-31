Кэш Патель, занимающий пост директора ФБР, сделал неожиданное открытие во время плановой инспекции. В специально оборудованной зоне (SCIF), о существовании которой ранее не сообщалось, были найдены тысячи конфиденциальных документов.
Материалы хранились в характерных пакетах для уничтожения секретных бумаг. Среди обнаруженного — засекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема. Согласно документам, американские спецслужбы располагали «неопровержимыми доказательствами» участия ФБР в создании нарратива о «российских связях» Трампа.
«Эти бумаги подтверждают существование плана по помощи кампании Клинтон через раздувание темы российского вмешательства», — сообщил анонимный источник Fox News.
Найденные документы уже направлены в юридический комитет Сената. Их рассекречивание и публикация, по мнению аналитиков, способны «перевернуть» общественное восприятие событий 2016 года.
Обнаружение архивов совпало с обострением политического кризиса вокруг Трампа. В последние недели экс-президент столкнулся с критикой даже со стороны традиционных сторонников из-за неудачных манипуляций с темой «списка Эпштейна».
Ранее в июне Патель в одном из интервью намекал на существование «неизвестных широкой публике архивов». Теперь эти материалы могут быть обнародованы, что способно серьезно повлиять на будущие выборы.