Кэш Патель, занимающий пост директора ФБР, сделал неожиданное открытие во время плановой инспекции. В специально оборудованной зоне (SCIF), о существовании которой ранее не сообщалось, были найдены тысячи конфиденциальных документов.

Материалы хранились в характерных пакетах для уничтожения секретных бумаг. Среди обнаруженного — засекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема. Согласно документам, американские спецслужбы располагали «неопровержимыми доказательствами» участия ФБР в создании нарратива о «российских связях» Трампа.

«Эти бумаги подтверждают существование плана по помощи кампании Клинтон через раздувание темы российского вмешательства», — сообщил анонимный источник Fox News.

Найденные документы уже направлены в юридический комитет Сената. Их рассекречивание и публикация, по мнению аналитиков, способны «перевернуть» общественное восприятие событий 2016 года.