Делегация Узбекистана во главе с председателем Государственной службы безопасности Баходиром Курбановым посетила Кабул с рабочим визитом. Об этом сообщил телеграм-канал узбекской спецслужбы.

Курбанов встретился с главой афганской разведки Абдулом Хаком Восиком. Обсуждались вопросы взаимодействия, включая безопасность на границе, борьбу с трансграничными угрозами и наркотрафиком. Узбекистан подтвердил готовность продолжать гуманитарную помощь и участвовать в экономической интеграции Афганистана.

Также прошли встречи с министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани и министром обороны Мухаммадом Якубом. С афганской стороны присутствовали заместители министров, представители служб по борьбе с наркотиками и сил охраны правопорядка.

По заявлению афганской стороны, особое внимание уделили безопасности узбекских проектов на территории Афганистана. Хаккани назвал визит узбекской делегации «эффективным шагом» и подчеркнул значимость межгосударственного сотрудничества.

С министром обороны обсуждались вопросы военной координации на границе. Особый акцент сделан на защите транспортных коридоров.

Ранее начальник штаба Минобороны Афганистана Фасихуддин Фитрат заявил, что влияние ДАЕШ в стране ослабло. По его словам, большая часть информации о деятельности группировки — это пропаганда. Фитрат сообщил, что после прихода к власти талибов экстремисты создавали лишь локальные проблемы. Сейчас, по его словам, ситуация под контролем. Он отметил, что для охраны границы создано 15 бригад, построено 340 км дорог и размещено 765 форпостов.