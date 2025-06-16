ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Тель-Авив и Тегеран под угрозой
Израиль нацелился на иранских журналистов – Иран призывает жителей Тель-Авива скорее эвакуироваться
Тель-Авив и Тегеран под угрозой
Повреждения домов на месте падения иранской ракеты в Бней-Браке, Израиль / Reuters
день назад

Иран и Израиль усилили конфронтацию и обмениваются предупреждениями об эвакуации, обещая новые удары, сообщает Reuters.

В понедельник Революционная гвардия Ирана призвала жителей Тель-Авива как можно скорее покинуть город вскоре после того, как представитель израильской армии опубликовал на персидском языке призыв к эвакуации жителей третьего района Тегерана.

Также израильские силы нанесли удары по зданию государственной телерадиостанции Ирана, которую министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал «рупором иранской пропаганды».

Кадры, распространенные в соцсетях, показывают, что атака на телестудию произошла во время прямого эфира программы на государственном телевидении Ирана. Женщина-ведущая выражала протест против израильских ударов, когда внезапный взрыв прервал трансляцию, нанеся серьезный ущерб студии.

На фоне эскалации Иран через арабских посредников — Катар, Саудовскую Аравию и Оман — обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на Израиль для немедленного прекращения огня, предлагая гибкость в ядерных переговорах, сообщает The Wall Street Journal.

Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us