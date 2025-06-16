Иран и Израиль усилили конфронтацию и обмениваются предупреждениями об эвакуации, обещая новые удары, сообщает Reuters.

В понедельник Революционная гвардия Ирана призвала жителей Тель-Авива как можно скорее покинуть город вскоре после того, как представитель израильской армии опубликовал на персидском языке призыв к эвакуации жителей третьего района Тегерана.

Также израильские силы нанесли удары по зданию государственной телерадиостанции Ирана, которую министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал «рупором иранской пропаганды».

Кадры, распространенные в соцсетях, показывают, что атака на телестудию произошла во время прямого эфира программы на государственном телевидении Ирана. Женщина-ведущая выражала протест против израильских ударов, когда внезапный взрыв прервал трансляцию, нанеся серьезный ущерб студии.

На фоне эскалации Иран через арабских посредников — Катар, Саудовскую Аравию и Оман — обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на Израиль для немедленного прекращения огня, предлагая гибкость в ядерных переговорах, сообщает The Wall Street Journal.