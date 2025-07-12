ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль не только убивает, но и мешает спасать раненых
В ООН заявили, что действия Израиля по ограничению гуманитарной помощи в Газе приводят к новым смертям
Израиль не только убивает, но и мешает спасать раненых
Израиль мешает спасать раненых и доставлять помощь / AA
12 июля 2025 г.

Организация Объединенных Наций выразила серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися ограничениями Израиля на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

На пресс-конференции официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эти ограничения представляют собой прямую угрозу для жизни мирных жителей.

«Каждый день войны в Газе приводит к смертям. Дети умирают в мучениях, людей расстреливают, когда они пытаются получить гуманитарную помощь», — сказал он.

Дюжаррик также отметил, что в секторе Газа продолжает усугубляться топливный кризис.

«За последние два дня нам удалось доставить около 75 тыс. литров топлива, однако это лишь малая доля от необходимого объема для поддержания жизненно важных функций», — подчеркнул он.

Он заявил, что если израильские ограничения не будут сняты немедленно, базовые услуги в Газе могут прекратиться.

По словам Дюжаррика, Израиль не допустил доставку топлива ООН в северную часть сектора и заблокировал доступ к району города Газа, где под завалами находились 18 раненых. Все они погибли.

Из 15 гуманитарных миссий, согласованных с израильскими властями в четверг, удалось выполнить лишь шесть.

Он также сообщил, что Израиль уже более 130 дней запрещает ввоз строительных материалов, необходимых для возведения временного жилья.

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