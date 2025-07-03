ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Израиль ведет тайные переговоры с Россией
Израиль установил закрытые контакты с Россией по вопросам, касающимся Ирана и Сирии, сообщают израильские СМИ
Израиль ведет тайные переговоры с Россией
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху / Reuters
3 июля 2025 г.

Израиль и Россия поддерживают конфиденциальные контакты, касающиеся Ирана и Сирии. По данным израильского государственного телеканала KAN, диалог начался спустя неделю после объявления перемирия между Израилем и Тегераном.

Согласно источникам, Москва предложила выступить посредником, и именно после этого Тель-Авив инициировал дипломатические каналы с российскими чиновниками. Подробности переговоров не разглашаются.

На фоне этих контактов Израиль также добивается отдельного соглашения с США по вопросу Ирана. Как сообщается, премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен обсудить эту тему на предстоящей встрече с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По данным СМИ, израильская сторона рассчитывает выработать четкие рамки политики в отношении Ирана — по аналогии с соглашением, ранее достигнутым с Ливаном.

Как сообщал Axios, Трамп хотел смягчить санкции против Ирана. Однако после публичного заявления верховного лидера Али Хаменеи, назвавшего удары США неэффективными, Трамп свернул программу и отказался отменять ограничения.

Президент США отметил, что надеялся начать переговоры, но теперь «не получает ничего, кроме угроз и лжи».

СвязанныеTRT Global - Израиль хочет обрушить экономику Ирана
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us