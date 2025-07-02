Израиль усилил давление на Евросоюз, потребовав срочно ввести санкции против Ирана. Глава МИД Израиля Гидеон Саар призвал страны евротройки (Великобританию, Францию и Германию) немедленно активировать механизм Snapback и восстановить санкции, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) — он также известен как ядерная сделка.

«Иран полностью отказался от своих международных обязательств. Время действовать — сейчас», — написал Саар в соцсетях.

Поводом стало заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. Политик заявил, что Тегеран потерял доверие к международному агентству ООН, поскольку оно никак не осудило удары Израиля и США по ядерным объектам Ирана. Кроме того, агентство закрывает глаза на то, что Тель-Авив не входит в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и фактически бесконтрольно обогащает уран на ядерных объектах в Димоне.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон обсуждает возможность возвращения санкций. Выступая в парламенте в конце июня, он подчеркнул: «Перспектива появления ядерного оружия у Ирана недопустима».

Механизм Snapback позволяет восстановить международные санкции без голосования в Совбезе ООН, если подписанты СВПД сочтут, что Иран нарушил условия соглашения. Однако эта возможность истекает в октябре 2025 года — спустя 10 лет после подписания сделки. В Лондоне считают, что откладывать решение нельзя и санкции требует запустить немедленно. Всего сделку подписали семь стран: США, Британия, Германия, Франция, Россия, Китай + Иран. Однако Вашингтон вышел из соглашения еще в 2018 году.

На фоне дипломатических консультаций Стармер, а также лидеры Германии и Франции заявили о поддержке недавних ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, отметив, что «угроза должна быть устранена».

Тем временем, как пишет Axios, Дональд Трамп хотел смягчить санкции против Ирана. Однако после публичного заявления верховного лидера Али Хаменеи, назвавшего удары США неэффективными, Трамп свернул программу и отказался отменять ограничения. Президент США отметил, что надеялся начать переговоры, но теперь «не получает ничего, кроме угроз и лжи».

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