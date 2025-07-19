ТУРЦИЯ
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Турция и США ведут консультации по Ближнему Востоку
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию в Сирии и Газе
Турция и США ведут консультации по Ближнему Востоку
Хакан Фидан и Марко Рубио / AA
19 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. В центре обсуждения оказалась ситуация в южной части Сирии.

Фидан заявил, что боевые действия в Сирии должны быть немедленно прекращены, а обстановка — стабилизирована. Он подчеркнул важность соблюдения договоренностей, достигнутых между сторонами.

Министр отметил, что удары Израиля по территории Сирии усугубляют ситуацию и подрывают усилия по обеспечению регионального мира. Он подчеркнул, что любые атаки на территориальную целостность, единство и суверенитет Сирии наносят ущерб процессу стабилизации.

Фидан заявил, что Турция не допустит использования текущей ситуации в южной Сирии в интересах террористических организаций.

Он также отметил, что Турция поддерживает конструктивную роль США в сирийском урегулировании и готова сотрудничать с Вашингтоном и другими странами для достижения устойчивого мира. По словам министра, нельзя упустить возможность построить достойное будущее для сирийского народа.

Стороны также обсудили ситуацию в Газе и ход переговоров по прекращению огня. Фидан подтвердил, что Турция ожидает скорейшего достижения постоянного перемирия и настаивает на обеспечении гуманитарного доступа в регион.

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