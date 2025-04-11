ПОЛИТИКА
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Глава Siemens разбился в вертолете
Туристический вертолет с семьей главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара упал в реку Гудзон у берегов Нью-Джерси, погибли шесть человек
Глава Siemens разбился в вертолете
Туристический вертолет Bell 206L-4 рухнул в реку Гудзон у Хобокена, штат Нью-Джерси / Reuters
11 апреля 2025 г.

Туристический вертолет Bell 206L-4 рухнул в реку Гудзон у Хобокена, штат Нью-Джерси. На борту находились шесть человек, все они погибли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди жертв — глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар, его супруга и трое детей. Перед полетом семья сфотографировалась на фоне вертолета — снимок распространился в социальных сетях.

Трагедия произошла днем 10 апреля в 15:17 по местному времени. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, в службу 911 поступили многочисленные звонки о падении вертолета.

Четыре тела были извлечены из воды сразу. Двое детей были доставлены в больницу, где позже скончались, сообщил мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп.

Вертолет принадлежал туристической компании New York Helicopter Charter. Он взлетел с вертолетной площадки в центре Манхэттена в 14:59, облетел Статую Свободы и направился вверх по Гудзону к мосту Джорджа Вашингтона. После разворота на юг судно рухнуло в реку.

Модель Bell 206L-4 LongRanger IV была создана в 2004 году. По данным Федерального управления гражданской авиации, вертолет имел действующий сертификат летной годности до 2029 года.

Причины крушения пока неизвестны. Момент падения попал на видео очевидцев.

Соболезнования в связи с трагедией выразили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Педро Санчес.

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