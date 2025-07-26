Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине следует занять статус буферного государства между Россией и Европейским союзом, а не добиваться полноправного членства в объединении. Об этом он сказал в интервью, выдержки из которого приводит Telex.

«Если членство Украины [в ЕС] будет одобрено, то мы станем полем войны. Война географически затронет соседние регионы, это недопустимо. Погибло бы множество венгерских молодых людей. Это не тактический вопрос, а экзистенциальный», — отметил Орбан.

По его словам, Венгрия не считает Украину врагом, но призывает к другому формату отношений с ЕС — через договорное сотрудничество, а не через интеграцию. Такой путь, по мнению Будапешта, позволит избежать угрозы втягивания Европы в прямой военный конфликт.

«Украина — буферное государство. Мы не хотим принимать такую судьбу. Мы знаем, что это значит, потому что сами были западной окраиной Советского Союза и не хотим возвращаться в эту позицию. Номер дома страны нельзя изменить», — заявил венгерский лидер.

Орбан напомнил, что еще год назад призывал Киев идти на перемирие с Москвой на более выгодных условиях. По его словам, Украина упустила этот момент и теперь «платит высокую цену».

Премьер-министр Венгрии занимает жесткую позицию в отношении членства Украины в ЕС и выделения ей европейской помощи. В этом году в Венгрии прошел референдум, на котором, по заявлению Орбана, 95% граждан выступили против присоединения Киева к ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил Орбана в том, что тот «делает очень опасные вещи», блокируя европейскую интеграцию страны.

Кроме военно-политических рисков, Будапешт указывает и на экономические. В апреле советник премьера Балаш Орбан заявил, что полная интеграция Украины в Евросоюз может обойтись в €2,5 трлн — сумму, превышающую нынешний бюджет ЕС в 12 раз.