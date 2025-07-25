Кремль отверг возможность завершения войны в Украине до истечения 50-дневного срока, установленного президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для проведения встречи на высшем уровне между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимо полное согласование условий мирного договора, на что в отведенные сроки времени нет.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Можно ли пройти этот процесс за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что меморандумы, которыми российская и украинская делегации обменялись во втором раунде переговоров, «диаметрально противоположны», и сблизить их за короткое время невозможно. По его словам, требуется «очень сложная дипломатическая работа».

При этом Зеленский заявил, что Кремль впервые за долгое время заговорил о возможности встречи лидеров.

«Они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — сказал он.

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп пообещал ввести жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании. Он пообещал 100-процентные пошлины на импорт российского сырья, включая нефть, газ и уран, особенно для стран, продолжающих торговлю с Москвой. В список входят Китай, Индия, Бразилия, а также Словакия и Венгрия.

Позднее в Госдепартаменте уточнили, что этот срок не является жестким, и в случае начала «настоящих переговоров» подход может быть пересмотрен.

Бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что ультиматум выглядит скорее как предлог для ухода из переговоров. По его мнению, угроза санкций кажется Москве «смехотворной», и Кремль расценил заявление Трампа как «лицензию на продолжение атак».

Источники Reuters, близкие к Кремлю, утверждают, что Владимир Путин не боится новых санкций и намерен продолжать военные действия до тех пор, пока Запад не согласится на российские условия. Среди них — юридически обязывающий отказ НАТО от расширения на восток, признание аннексированных территорий, ограничение численности украинской армии и защита русскоязычного населения.