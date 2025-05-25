В результате израильских ударов по Газе 25 мая погибли как минимум 23 палестинца, среди которых местный журналист и высокопоставленный сотрудник спасательной службы. Об этом сообщили местные медики. Удары пришлись на районы Хан-Юнус, Джабалия и Нусейрат.

В Джабалии погиб журналист Хассан Маджи Абу Варда и несколько членов его семьи. В Нусейрате погиб Ашраф Абу Нар, высокопоставленный представитель гражданской спасательной службы, и его жена.

По данным палестинских властей, с начала израильской операции в октябре 2023 года число погибших журналистов в Газе достигло 220.

Также сообщается, что израильская армия тем или иным способом контролирует 77% территории сектора. Израильские военные пока не прокомментировали удары.

Палестинские группировки, включая ХАМАС и «Исламский джихад», заявили об атаках на израильские войска в Газе с применением фугасов и противотанковых ракет.

С начала войны в Газе погибли более 53,9 тыс. палестинцев. По данным гуманитарных организаций, в регионе зафиксированы массовые случаи недоедания.