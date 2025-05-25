ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израиль контролирует 77% Газы
В результате последних авиаударов Газа потеряла еще 23 жизни, включая журналиста. Процесс оккупации эксклава продолжается
Израиль контролирует 77% Газы
/ AFP
25 мая 2025 г.

В результате израильских ударов по Газе 25 мая погибли как минимум 23 палестинца, среди которых местный журналист и высокопоставленный сотрудник спасательной службы. Об этом сообщили местные медики. Удары пришлись на районы Хан-Юнус, Джабалия и Нусейрат.

В Джабалии погиб журналист Хассан Маджи Абу Варда и несколько членов его семьи. В Нусейрате погиб Ашраф Абу Нар, высокопоставленный представитель гражданской спасательной службы, и его жена.

По данным палестинских властей, с начала израильской операции в октябре 2023 года число погибших журналистов в Газе достигло 220.

Также сообщается, что израильская армия тем или иным способом контролирует 77% территории сектора. Израильские военные пока не прокомментировали удары.

Палестинские группировки, включая ХАМАС и «Исламский джихад», заявили об атаках на израильские войска в Газе с применением фугасов и противотанковых ракет.

С начала войны в Газе погибли более 53,9 тыс. палестинцев. По данным гуманитарных организаций, в регионе зафиксированы массовые случаи недоедания.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us