Иранский Центр ядерной безопасности заявил, что Израиль не применял боеприпасы с обедненным ураном в ходе 12-дневной военной кампании. Об этом сообщает агентство ISNA.

«По итогам проверки признаков использования такого типа вооружения не выявлено», — говорится в официальном заявлении.

Ранее, 27 июня, агентство Fars сообщило о возможном применении Израилем бомбы с обедненным ураном. Однако власти Ирана эти утверждения опровергли.

Вооруженный конфликт между Ираном и Израилем начался 13 июня, когда израильские силы нанесли массированные удары по ряду объектов на территории Ирана, включая ядерные центры и штабы командования.

В результате атак погибли начальник Генштаба Ирана, командующий Революционной гвардией и несколько высокопоставленных офицеров. Также было подтверждено убийство девяти иранских ядерных специалистов.

По последним данным, число погибших среди мирного населения Ирана достигло 935 человек, более 4870 получили ранения.

В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории. По официальным данным Израиля, погибли 28 человек, еще 1272 были ранены.

22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Через день Тегеран ответил атакой на американскую авиабазу Эль-Удейд в Катаре.

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.