ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украинцы не хотят мира без Донбасса
Более половины жителей страны выступили против перемирия на российских условиях и сдачи территорий
Украинцы не хотят мира без Донбасса
Жители Харькова после российского обстрела / Reuters
6 часов назад

Более половины украинцев выступают против любых территориальных уступок ради окончания войны с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно результатам, 52% респондентов категорически не согласны отдавать какие-либо территории. Этот показатель почти не изменился по сравнению с февралем, когда так ответили 50% участников.

В то же время 38% украинцев готовы пойти на частичные уступки ради мира — аналогичный показатель наблюдался и в феврале (39%). Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2004 взрослых граждан на территории, контролируемой правительством Украины. Погрешность не превышает 2,9%. Несмотря на военное положение, исследователи подчеркивают, что данные остаются репрезентативными.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что уступки исключены. По его словам, любые переговоры, предусматривающие отказ от оккупированных территорий, лишь затянут войну.

«Если мы начнем обсуждать Крым или другие суверенные территории, то войдем в формат, выгодный России. Она хочет затянуть конфликт», — сказал Зеленский еще в апреле, до начала прямых переговоров с Москвой при посредничестве Турции.

Тогда политик уточнил, что конфликт нужно решать поэтапно, как «делить пирог» — устраняя проблемы по частям, а не соглашаясь на вредный компромисс. По его словам, цель — избежать повторения ошибок Минских соглашений.

Ранее The Washington Post сообщила, что США изучают вариант мирного урегулирования, включающий негласное признание контроля России над захваченными территориями. Axios уточнил, что в рамках этой инициативы США могут частично снять санкции против РФ и признать Крым российским. Запорожская АЭС останется украинской по статусу, но перейдет под международное управление США. Однако все эти планы в итоге оказались в подвешенном состоянии, поскольку Москва не пошла на уступки и не поддержала 30-дневное перемирие, предложенное администрацией Трампа.


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