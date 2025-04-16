Трамп озадачен: что же делать с РФ и Украиной?
ПОЛИТИКА
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Трамп озадачен: что же делать с РФ и Украиной?Москва и Киев должны договориться о прекращении огня до 20 апреля, но пока соглашения нет даже на бумаге. Что пошло не так с планом Трампа — в материале TRT на русском
Трамп собирается помирить Москву и Киев к 20 апреля / TRT Russian
Автор Дарья Касиковская
16 апреля 2025 г.

Итоги первой половины апреля неутешительны: российские ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам унесли жизни 50 человек, среди жертв есть дети, более ста жителей получили ранения различной степени тяжести. Украина в ответ атаковала Курск: погибла 85-летняя женщина, ранены 9 человек.

Американский президент Дональд Трамп несколько раз называл сроки завершения войны. Сначала это было 24 часа, потом шесть месяцев, затем появилась конкретная дата прекращения огня — 20 апреля. Но чем ближе установленный день, тем менее реализуемым это кажется.

«Все большее разочарование», — так источники издания The Telegraph в Белом доме описали собственные настроения в связи с ожиданиями помирить Москву и Киев к христианскому празднику Пасха.

Урегулировать российско-украинскую войну Трамп поручил спецпосланнику США на Ближнем Востоке Стивену Уиткоффу. За время работы на этом посту он обеспечил первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС, а также поспособствовал освобождению из российской тюрьмы американца Марка Фогеля. Поэтому нельзя исключать, что его усилия могут привести к подвижкам и в урегулировании конфликта в Украине.

Однако не все согласны с его методами, в команде американских переговорщиков заметен раскол. В первом лагере — сам Уиткофф, который считает, что с Россией необходимо развивать коммерческие контакты и идти на уступки. По данным СМИ, он уже предложил Трампу поддержать требования Путина о передаче Кремлю пяти украинских территорий: Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Во втором — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Их подход противоположный: больше санкций, меньше уступок. Они настаивают на ужесточении ограничений против России и советуют Трампу не соглашаться на территориальные претензии Москвы.

На чьей стороне окажется американский президент — покажет время. Но если он не изменит стратегию по решению военного конфликта, шансов выйти на устойчивое прекращения огня будет меньше. Тем более что и Россия, и Украина стремятся усилить свои переговорные позиции перед будущим мирным процессом.

«Вероятность полного перемирия до Пасхи остается очень низкой, — говорит TRT на русском директор Украинского института политики Руслан Бортник. — Но и полностью эту вероятность исключить нельзя. Остается еще пара дней, когда лидеры могут предпринять чрезвычайные усилия. Но абсолютное перемирие требует очень серьезных, глубоких уступок со стороны и Украины, и России, и США, на что стороны не демонстрируют готовность идти. И эти шаги не могут быть сделаны в столь короткий срок».

Нельзя совсем исключать возможности прекращения огня к обозначенному сроку, также соглашается в беседе с TRT на русском политолог Алексей Якубин: «Существует закулисная часть переговоров. Очевидно, что мяч сейчас на российской стороне: Кремль повышает планку переговоров, но и Трамп выставил определенные дедлайны для Москвы».

В чем Трамп неправ?

В вопросе урегулирования российско-украинской войны Трамп слишком полагается на авторитет своего слова и неформальную дипломатию, говорит TRT на русском политолог Руслан Бортник. Американский лидер посчитал, что лишь одного его желания хватит, чтобы заставить стороны прекратить боевые действия.

Трамп представлял это так: Уиткофф или Келлог проведут переговоры, найдут понимание между сторонами, затем они пожмут руки, и благодаря доброй воле США это начнет работать. «Но это не работает. Между Украиной и Россией глубочайшее недоверие. Стороны многократно нарушали условия прекращения огня во время реализации Минских соглашений. Они ненавидят друг друга, не воспринимают и не считают друг друга объектом для потенциальных переговоров», — поясняет Бортник.

По его словам, уровень недоверия настолько высок, что обе страны готовы манипулировать или даже вступать в конфликт с прямыми интересами США. Один из примеров — перепалка президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, а также последующий срыв сделки о полезных ископаемых. Российская сторона со своей стороны выдвигает ультиматумы и заранее невыполнимые требования для перемирия.

«Неформальная американская дипломатия без фиксации условий соглашения пока что зашла в тупик. Трампу необходимо кардинально изменить подход. Тактика малых шагов по повышению доверия не работает в войне, которая длится более 10 лет», — говорит эксперт.

По его словам, чтобы план США заработал, необходимо фиксировать каждый этап переговоров в виде соглашений или общих заявлений. А сами переговоры необходимо начинать с самых сложных вопросов, оставив незначительные моменты на завершение процесса.

«Если огонь не удастся остановить, то Трамп усилит давление и на Россию, и на Украину. Санкции могут быть применены в отношении обеих сторон. В дальнейшем США будут исходить из принципа: на уступки должна идти сторона, которая выглядит слабее», — предположил собеседник агентства.

Если и это не сработает, то американцы могут попросту отстраниться от этой ситуации и переложить вопрос поддержки Киева на плечи ЕС, соглашаются опрошенные TRT на русском эксперты.

Ключевой момент, который определит мирный процесс — это невозможность обеих сторон дальше продолжать войну, поясняет политолог Алексей Якубин. «Если Москва и Киев не договорятся о перемирии этой весной, то тогда следует ожидать ужесточения боевых действий. И когда стороны будут четко понимать, что они не могут дальше воевать, то окно для переговоров снова откроется», — считает он.

Вероятность мира в этом году находится на уровне 20%, оценивает Бортник. Важно, чтобы Россия, Украина, США и Европа пошли на существенные уступки и компромиссы. Необходимо выстроить новый геополитический баланс, а затем определить в нем роль Москвы, Киева и других участников региона.

«Потребуется решить вопросы безопасности, политики, экономики, чтобы создать хотя бы условную стабильность, — говорит эксперт. — Но, к сожалению, наиболее вероятный сценарий развития событий — это продолжение боевых действий и принуждение противника к капитуляции в принятии большинства своих условий. Сегодня это ключевая стратегия сторон».

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