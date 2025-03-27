На российский рынок вернулась первая западная компания, пишут российские СМИ. Итальянский производитель бытового оборудования Ariston Holding получил контроль над своим подразделением Ariston Thermo Rus. Его активы были переданы под временное управление «Газпром бытовые системы» в апреле 2022 года.

Именно «возвращением» событие назвать достаточно сложно. Речь идет о возврате контроля над собственными активами, а сама группа Ariston изначально не хотела покидать рынок. Тем не менее некоторые компании действительно рассматривают возможность работы в России даже в условиях продолжающейся войны.

Интерес бизнеса подогревают разговоры о возможном снятии санкций с России. Недавняя встреча Кремля с США в Эр-Рияде подтолкнула новые обсуждения: в обмен на прекращение ударов в Черном море Россия потребовала, чтобы «Россельхозбанк» был подключен к SWIFT. Также Москва настаивает на возобновлении поставок сельскохозяйственной техники и снятии ограничений с компаний-производителей продовольствия и удобрений.

В ответ США отреагировали дипломатично. «Мы собираемся внимательно оценить эти требования, но стоит отметить, что некоторые из них касаются санкций, введенных не нами, а Европейским Союзом», — заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Министр финансов США Скотт Бессент, отвечая на вопрос о переподключении России к системе SWIFT, также сказал, что «все обсуждаемо». По его словам, США могут как смягчить, так и ужесточить меры в зависимости от того, как будет идти переговорный процесс по Украине.

Для России ослабление американских санкций важно, но не менее значимыми остаются европейские ограничения. Парадокс в том, что США и Россия ведут мирные переговоры без участия ЕС. И в Брюсселе уже подчеркнули, что меры против России останутся в силе как минимум до июля.

Не смогут США в одностороннем порядке подключить российские банки к SWIFT. Международная банковская система зарегистрирована в Бельгии. Там уже заявили, что возможное снятие санкций будет обсуждаться только при условии вывода всех российских войск с территории Украины

Очевидно, в Кремле надеются, что США станут посредником в его отношениях с Евросоюзом и попробуют надавить на европейцев для смягчения их позиции. Но будет ли Брюссель готов согласиться на такой подход, учитывая его твердую позицию по санкциям, остается под вопросом.

Будет ли эффект от снятия санкций США?

Заявление Госсекретаря США Марко Рубио о снятии не только американских, но и европейских санкций ради деэскалации напряженности в Черном море сигнализирует о возможности изменений в глобальной политической динамике, говорит TRT на русском независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

Вопрос отмены санкций стал одним из ключевых пунктов в диалоге между Россией и западными странами, продолжает эксперт: «Наиболее вероятно, что первыми будут сняты технические ограничения, такие как отключение от системы SWIFT, либо снятие барьеров на экспорт определенных видов продукции. Это должно происходить параллельно со встречными уступками, однако полное снятие самых строгих мер, включая замораживание активов и персональные санкции, представляется маловероятным».

По его словам, отмена только американских санкций без аналогичных действий со стороны Евросоюза принесет лишь ограниченный эффект. Это обусловлено значительным влиянием европейских экономических и финансовых связей на российскую экономику.

«Без согласования с Евросоюзом Соединенные Штаты едва ли предпримут серьезные шаги, — отмечает эксперт. — Готовность ЕС к переговорам может появиться только при наличии гарантий и конкретных соглашений по вопросам безопасности. Достижение договоренности с Европой вне рамок диалога практически нереально — любые решения требуют консенсуса среди государств-членов ЕС. Перспективы ослабления санкционного давления пока неясны, но обсуждение этой темы уже свидетельствует о потенциальных сдвигах в будущем».

Вместе с тем, как подчеркивает Пичугин, отношения между США и Европой выходят далеко за рамки чисто экономических интересов, затрагивая также аспекты безопасности и стабильности в регионе.

«Увеличение экспорта СПГ из США, например, может существенно уменьшить зависимость Европы от российского энергоресурса, что положительно скажется на энергетической независимости континента, — считает он. — Вместе с тем нельзя недооценивать и политическую составляющую: дипломатическая координация и согласование позиций внутри ЕС способны повлиять на изменение подхода к санкционному режиму».