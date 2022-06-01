Инвесторы рассказали, какие мегапроекты в Саудовской Аравии привлекают их больше всего для покупки недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

По их данным, самым востребованным оказался строящийся город Neom на берегу Красного моря. Почти половина опрошенных — 41%— назвали его самым привлекательным мегапроектом для инвестиций. За ним следует Red Sea Project (за него проголосовали 23% респондентов), также расположенный на берегу Красного моря. На третьем месте по инвестиционной привлекательности оказался проект Diriyah Gate в Эр-Рияде (об интересе к нему заявили 13% респондентов).

В исследовании Knight Frank приняли участие более 1 тыс. домохозяйств в городах Эр-Рияд, Джидда и Даммам, а также 55 ультрахайнетов (мультимиллионеров с состоянием более $30 млн).

Аналитики выяснили, что около половины опрошенных (42%) хотели бы купить недвижимость в «городах будущего» в качестве второго дома. Треть респондентов — 27% — заявили об инвестиционной цели такой покупки. При этом более половины инвесторов ожидают годовую арендную доходность в размере 4–6%, а треть из них уверена, что рост цен во всех мегапроектах составит более 10% в год.

«Города будущего» Neom, Qiddiya, Red Sea Project, Amaala, Al-Ula, Diriyah Gate строятся в Саудовской Аравии в рамках государственной программы Vision 2030. Мегапроекты должны укрепить позиции королевства Эр-Рияд как делового центра страны, где уже к концу 2023 года планируется выход 100 тыс. новых жилых юнитов, а также около 3 млн кв. м офисных площадей и 12 тыс. гостиничных номеров, которые расположатся в различных проектах общей суммой $63 млрд. В результате к 2030 году население столицы предположительно вырастет до 15 млн.

Известно, что в крупнейшем из «городов будущего» Neom будут возведены энергоэффективные жилые дома для миллиона жителей, а управлять городом власти будут при помощи искусственного интеллекта. Город протянется от побережья Красного моря внутрь Саудовской Аравии на 170 км.

«С начала 2022 года мы наблюдаем растущий спрос на недвижимость Ближнего Востока со стороны российских ультрахайнетов, — заявила по этому поводу региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева. — Более 80% спроса приходится на Дубай и Абу-Даби, а также все больше запросов приходит в отношении недвижимости Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Египта». Аналитики ожидают, что в течение ближайших двух лет недвижимость на Ближнем Востоке будет пользоваться наибольшей популярностью среди российских ультрахайнетов из-за высокого инвестиционного потенциала и заинтересованности местных властей в привлечении иностранного капитала.

Один из мегапроектов Oxagon будет представлять собой плавучий город в форме восьмиугольника, писал в 2021 году TRT на русском. Проект инициирован и поддерживается компанией Neom, совет директоров которой возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман. Ожидается, что все объекты на территории «города будущего» будут работать на 100% чистой энергии.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия начала строительство нового линейного города The Line, который должен протянуться на 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук. Первых жильцов и туристов футуристический мегаполис начнет принимать уже в 2024 году, заявлял глава проекта Neom Надми аль-Наср. В городе не будет дорог и автомобилей: весь транспорт будет подземным и скоростным. По словам создателей, энергию The Line будет получать только из возобновляемых источников, а проживать там будут 1 млн человек.