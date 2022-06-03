Администрация Джо Байдена стремится к тому, чтобы ограничения на российский ядерный арсенал, предусмотренные российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сохранялись и после 2026 года. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

«Мы хотим и после 2026 года сохранять ограничения на российские системы, которые оговариваются в новом ДСНВ, — сказала она. — Мы хотим, чтобы были ограничения на новые типы систем, которые разрабатывает Россия». По словам Стюарт, задача включения в рамки контроля тактического ядерного оружия является «критически важной». «Это те вооружения, которые Россия с большей вероятностью может применить или которыми будет угрожать в ходе того или иного конфликта», — подчеркнула она.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году, и он предполагает, что Россия и США в течение семи лет должны сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. В январе 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Ранее TRT на русском писал о том, что российские вооруженные силы во второй раз за месяц отрепетировали ядерный удар по Европе. Подразделения ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота провели учения с комплексами «Искандер», способными стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой. «Групповые пуски» с «Искандерами» отрепетировали на одном из полигонов в Калининградской области.

Предыдущие учения с использованием «Искандеров» в том же регионе состоялись в начале мая. Военные с помощью комплексов «выполнили электронные одиночные и групповые пуски», а целями маневров были пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника». Сначала их участники «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, после чего расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности».