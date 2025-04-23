ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Российский дрон ударил по автобусу: погибли 9 человек
На фоне готовящихся переговоров в Лондоне Украина оказалась под массированной беспилотной атакой
Российский дрон ударил по автобусу: погибли 9 человек
/ Public domain
23 апреля 2025 г.

В результате российского удара дронами по автобусу в городе Марганец утром в среду погибли 9 человек, еще как минимум 30 получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, автобус перевозил рабочих одного из предприятий.

Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак уточнил, что удар стал частью масштабной атаки, затронувшей гражданскую инфраструктуру в Центральной, Восточной и Южной Украине. Кроме Марганца, пострадали районы Полтавы, Харькова, Одессы и Синельниково. В некоторых местах вспыхнули пожары, разрушены жилые дома, склады и предприятия. По данным ГосЧС, в Полтаве ранены как минимум 6 человек, в Одесской области — двое.

В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки дронами возникли крупные пожары. Также велась работа ПВО в Киевской области, но сообщений о разрушениях не поступало.

На этом фоне западные дипломаты встречаются в Лондоне с украинской делегацией для продолжения переговоров о возможном мирном соглашении.

Впервые с начала войны обе стороны заявили о готовности обсудить запрет на удары по гражданской инфраструктуре. Однако прямых переговоров между Россией и Украиной пока не подтверждено.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российская ПВО за ночь сбила 11 украинских дронов над несколькими регионами и Крымом. Повреждений не зафиксировано.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us