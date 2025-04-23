В результате российского удара дронами по автобусу в городе Марганец утром в среду погибли 9 человек, еще как минимум 30 получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, автобус перевозил рабочих одного из предприятий.

Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак уточнил, что удар стал частью масштабной атаки, затронувшей гражданскую инфраструктуру в Центральной, Восточной и Южной Украине. Кроме Марганца, пострадали районы Полтавы, Харькова, Одессы и Синельниково. В некоторых местах вспыхнули пожары, разрушены жилые дома, склады и предприятия. По данным ГосЧС, в Полтаве ранены как минимум 6 человек, в Одесской области — двое.

В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки дронами возникли крупные пожары. Также велась работа ПВО в Киевской области, но сообщений о разрушениях не поступало.

На этом фоне западные дипломаты встречаются в Лондоне с украинской делегацией для продолжения переговоров о возможном мирном соглашении.

Впервые с начала войны обе стороны заявили о готовности обсудить запрет на удары по гражданской инфраструктуре. Однако прямых переговоров между Россией и Украиной пока не подтверждено.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российская ПВО за ночь сбила 11 украинских дронов над несколькими регионами и Крымом. Повреждений не зафиксировано.