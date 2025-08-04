Премьер-министр Баварии Маркус Зедер потребовал сократить пособия украинским беженцам. В интервью ZDF глава одной из богатейших немецких земель заявил, что новые приезжие должны получать не гражданское пособие, а более скромную помощь по Закону о пособиях для просителей убежища.

Зедер подчеркнул: «Нужно прекратить выплаты гражданского пособия всем, кто приехал из Украины».

По его мнению, это правило должно действовать не только для будущих беженцев, но и для тех, кто уже находится в стране. Он напомнил, что ни одна другая европейская страна не предоставляет украинцам пособия такого уровня. Именно поэтому, считает он, многие украинские беженцы не спешат устраиваться на работу, хотя имеют высокую квалификацию.

В коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ уже прописано: с 1 апреля 2025 года беженцы из Украины, как и другие, должны получать пособие по Закону о просителях убежища. Но на деле этого не произошло. Даже те, кто прибыл после этой даты, продолжают получать гражданское пособие.

Разница ощутима. Гражданское пособие выше и стабильнее, оно гарантирует минимальный уровень жизни людям с низким или нулевым доходом. Пособие для просителей убежища меньше и покрывает только базовые нужды. Примечательно, что беженцы из Палестины, Сирии, Афганистана и других стран получают именно это минимальное пособие, а для украинцев в ФРГ создали отдельные повышенные выплаты.

По данным Министерства социальных дел ФРГ, расходы на гражданское пособие в 2024 году выросли до €46,9 млрд, что на €4 млрд больше, чем годом ранее. Всего иностранцы в 2024-м годом получили €22,2 млрд пособий, из них украинцы — €6,3 млрд.