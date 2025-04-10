ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Почему Германия прекратит платить украинцам?
Новые власти ФРГ намерены урезать помощь украинским беженцам — все новоприбывшие больше не получат пособие
Почему Германия прекратит платить украинцам?
Украинские беженцы в Германии / Reuters
10 апреля 2025 г.

Новая правящая коалиция ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем решила урезать помощь беженцам из Украины: с 1 апреля 2025 года новоприбывшие больше не получат Bürgergeld — немецкое пособие для безработных. Вместо него — только сокращенные выплаты по стандарту для просителей убежища. Об этом говорится в коалиционном соглашении, представленном блоком ХДС/ХСС и СДПГ. 

В документе прямо указано: все украинцы, въехавшие после 1 апреля и попадающие под европейскую «директиву о массовом притоке», будут получать минимальные выплаты — и то если докажут нуждаемость. Для этого введут единые по всей стране проверки имущества, дохода и заработка.

С 2022 года украинцы могли жить и работать в Германии без подачи на убежище — все благодаря единой директиве ЕС. До сих пор они получали те же выплаты, что и немцы в трудной жизненной ситуации — в среднем более €500 в месяц. Теперь же все, щедрость федерального правительства закончилась. При этом «‎старых‎» беженцев, прибывших в ФРГ до 1 апреля, эти изменения не затронут.

Сейчас в Германии живет около 1,25 млн украинцев, большинство — женщины и дети. С конца 2024 года приток вновь начал расти — и это, судя по всему, стало поворотной точкой для властей ФРГ.

Правительство обещает компенсировать регионам дополнительные расходы из бюджета. Но суть ясна: в год выборов Берлин хочет показать избирателю, что больше не готов платить «за всех».

Тем временем обе ведущие партии будущей коалиции обещают продолжать военную и финансовую поддержку Украины. На дебатах в феврале кандидат от ХДС Фридрих Мерц и канцлер Олаф Шольц заявили: Россия должна проиграть в войне, и Германия будет помогать Киеву до конца. При этом до сих пор неизвестно, готов ли Мерц передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus — Шольц отказывал Украине на том основании, что передача ракет может втянуть Германию в прямой конфликт с Россией.


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