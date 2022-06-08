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Турция создаст культурный центр в пакистанском Карачи
Культурный центр в Карачи будет распространять информацию о турецком искусстве, языке, культуре и истории
Турция создаст культурный центр в пакистанском Карачи
Фото: «Википедия» / Others
8 июня 2022 г.

В бизнес-столице Пакистана Карачи будет создан турецкий культурный центр, который будет продвигать язык, культуру, искусство и историю этой страны. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Института Юнуса Эмре.

Меморандум о взаимопонимании на соответствующую тему вскоре будет заключен между турецким консульством и властями Карачи. Глава турецкого ведомства Кемал Сангу и комиссар Карачи Икбал Мемон вместе посетили сад Бёрнс, где будет находиться культурный турецкий центр Юнуса Эмре.

Сангу рассказал журналистам, что стороны находятся на финальной стадии переговоров по поводу его создания. По его словам, центр будет не только продвигать культурную деятельность в пакистанском городе, но и предоставлять исследователям, преподавателям и студентам возможность изучать турецкую историю и культуру.

Таким образом, Карачи станет вторым городом в Пакистане после Лахора, где появится турецкий культурный центр.

Институт Юнуса Эмре, названный в честь турецкого поэта и суфия, был основан в 2007 году для распространения информации о турецкой культуре, языке и истории по миру. Сейчас он работает в 66 странах, подписал контракты с 400 университетами и выдал 3,5 млн дипломов об изучении турецкого языка.

Ранее TRT на русском писал, что в пакистанской провинции Пенджаб и в Уганде учащимся вскоре начнут предлагать курсы турецкого языка. Интерес к его изучению связан с популярностью турецких сериалов, которые выходят в эфир на местном телевидении. Тогда директор Института Юнуса Эмре в Лахоре Улас Эртас отмечал, что у Турции и Пакистана «очень сердечные отношения». «За четыре года более тысячи студентов достигли совершенно нового уровня в изучении языка на турецких языковых курсах, — рассказал Эртас. — Мы проводим и оффлайн, и онлайн-уроки».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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