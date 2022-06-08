В Турции начнется серийное производство новейшего миниатюрного боеприпаса Bozok для беспилотников Bayraktar TB2, пишет Daily Sabah. У БПЛА такого типа четыре подвески для бомб, поэтому он потенциально может нести четыре новейших снаряда.

Bozok наводится на цель по лазерному лучу, имеет более мощную проникающую боевую часть и дальность до 15 км (ранее сообщалось, что она составит 9 км, но сейчас производители снаряда планируют увеличить ее еще больше.

Точность наведения нового снаряда достигается с помощью полуактивной лазерной системы, которая работает с помощью датчиков приближения.

Боеприпас был разработан научно-исследовательским институтом оборонной промышленности TÜBITAK SAGE. Ранее он прошел несколько успешных огневых испытаний. Сейчас производитель Bozok находится на финальной стадии разработки отечественных ракет класса «воздух-воздух» Bozdoğan и Gökdoğan. Также компания разрабатывает еще более эффективную боеголовку для Bozok и корректирует его дальность.

«Мы смотрим, где можем продвинуться дальше, — рассказал менеджер TÜBITAK SAGE Гюркан Окумуш. — Мы стремимся к еще большему радиусу действия».

Боеприпас Bozok имеет более легкую и компактную конструкцию по сравнению с MAM-L, которые обычно используются турецкими беспилотниками. Это необходимо, чтобы обеспечить эксплуатационную совместимость с дронами, где вес часто имеет критическое значение. Также, по словам разработчиков, Bozok обеспечивает эффективную защиту вооруженным силам и не ставит под угрозу дружественные войска, предоставляя БПЛА возможности для атаки.

Ранее в Литве в результате краудфандинговой кампании собрали €5 млн на турецкий беспилотник Bayraktar для покупки и отправки в Украину. Соответствующую краудфандинговую кампанию запустил 25 мая журналист Laisvės TV Андрюс Тапинас. Для запуска сбора он заручился согласием властей Литвы и Турции, кампанию он планировал закрыть за три недели. Сами Laisvės TV внесли в фонд €62 тыс. Однако после окончания сбора средств Турция решила предоставить беспилотник Литве безвозмездно. Поэтому пожертвованные литовцами €1,5 млн решено было перевести Министерству обороны Литвы, чтобы полностью оснастить дрон оружием. Оставшаяся сумма составляет €4,4 млн и будет потрачена на гуманитарную, оборонную, логистическую поддержку и на помощь в восстановлении Украины.