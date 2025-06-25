Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Румынии Никушором Даном в Гааге на полях саммита глав государств и правительств НАТО. Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Румынией, а также региональные и глобальные вопросы.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что «будет продолжать прилагать усилия для развития отношений между Турцией и Румынией во многих областях, особенно в торговле и оборонной промышленности». Турецкий лидер подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом, отметив, что «они могут продолжать совместную работу для обеспечения безопасности Черного моря».

В переговорах президента сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и заместитель председателя Партии справедливости и развития Халит Ербакан.