ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция развивает отношения с Румынией
Президент Турции встретился с главой Румынии в Гааге и договорился о расширении сотрудничества
Турция развивает отношения с Румынией
Турция развивает отношения с Румынией / AA
25 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Румынии Никушором Даном в Гааге на полях саммита глав государств и правительств НАТО. Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Румынией, а также региональные и глобальные вопросы.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что «будет продолжать прилагать усилия для развития отношений между Турцией и Румынией во многих областях, особенно в торговле и оборонной промышленности». Турецкий лидер подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом, отметив, что «они могут продолжать совместную работу для обеспечения безопасности Черного моря».

В переговорах президента сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и заместитель председателя Партии справедливости и развития Халит Ербакан.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us