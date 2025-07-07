Президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продвигают новую инициативу по прекращению огня в Газе, надеясь, что она приведет к более широкому мирному соглашению на Ближнем Востоке. Но пока в Вашингтоне звучат речи о мире, сектор Газа продолжает страдать от ежедневных бомбардировок, гуманитарного коллапса и отсутствия четкого плана на будущее. Оба лидера не понимают обстановку в Газе, а предложенное американским лидером перемирие оторвано от реальности и не поможет установить долгосрочный мир, пишет Washington Post (WP).

Трамп хочет возродить дух «Авраамических соглашений», которые привели к нормализаций отношений между Израилем и рядом арабских стран, включая ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.. Его команда стремится привлечь к процессу Саудовскую Аравию и даже послевоенную Сирию.

Нетаньяху тоже видит в этом шанс, отмечает газета. После недавних авиаударов по Ирану он надеется продемонстрировать дипломатический успех перед выборами. Потенциальное соглашение, охватывающее Газу, Сирию и Саудовскую Аравию, может укрепить его политические позиции — и позволить Нетаньяху удержаться в премьерском кресле.

Однако на местах ситуация далека от мирной. Израиль продолжает наносить удары по Газе, в том числе по мирным жителям и пунктам раздачи гуманитарной помощи. По данным ООН, массовые жертвы фиксируются ежедневно. Медицинские учреждения в Газе испытывают острую нехватку медикаментов и даже мешков для тел. Свидетели, включая американских контрактников и израильских солдат, утверждают, что по толпам голодающих палестинцев открывают огонь — зная, что перед ними мирные жители. Израиль и Гуманитарный фонд Газы (GHF) отвергают обвинения, но критика усиливается.

Сам Нетаньяху сталкивается с давлением со стороны армии. Военные заявляют, что дальнейшие боевые действия не помогут вернуть оставшихся заложников. Они призывают к соглашению с ХАМАС, предусматривающему освобождение 28 заложников — 10 живых и 18 тел — в обмен на расширение гуманитарной помощи и 60-дневное перемирие. Однако ультраправые министры правительства выступают против любых сделок, не предусматривающих полного уничтожения ХАМАС. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир пригрозили выйти из правительства, если Нетаньяху заключит сделку и объявит о перемирии в Газе.

Будущее Газы после войны остается неопределенным. Уже упомянутые ультраправые министры Израиля предлагают оккупацию или выселение палестинцев. Правозащитники называют это нарушением международного права и предупреждают о признаках этнической чистки. Арабские лидеры подчеркивают: без решения палестинского вопроса о мире говорить рано — тем более говорить о нормализации отношений с Израилем.



