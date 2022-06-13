В «Глобальный рейтинг университетов 2023 года» попали 24 вуза из Турции, а Стамбульский университет Коч занял 447 место и тем самым оказался в числе 500 лучших мировых вузов. Об этом сообщает газета Milliyet. Рейтинг был составлен международной организацией Quacquarelli Symonds, оценивающей высшие учебные заведения.

В списке турецких вузов, попавших в рейтинг, второе место занимает Ближневосточный технический университет (он занял место между 500 и 510), третье — Стамбульский университет Сабанджи (он оказался между 531-й и 540-й строками). Эксперты Quacquarelli Symonds поместили Билкентский университет Анкары между 561-й и 570-й строками, а Стамбульский технический университет — между 601-й и 650-й строками списка. Также в рейтинге оказались Босфорский университет, университет Хаджеттепе, Стамбульский университет, университет в Анкаре, университет Гази и другие турецкие вузы.

Согласно рейтингу, Массачусетский технологический институт (MIT) стал лучшим университетом мира в 11-й раз подряд. Второе и третье места глобального рейтинга заняли Кембриджский университет Великобритании и Стэнфордский университет США.

В апреле стало известно, что Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова выбыл из топ-200 вузов мира по версии Центра всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы. Если в прошлом рейтинге (2021 — 2022 годов) университет занимал 194-е место с общей оценкой 78,8, то в свежем рейтинге вуз переместился на 202-е место с общей оценкой 78,6 балла.

В этом списке Ближневосточный технический университет занимает 595 место с 73,2 баллами, Босфорский университет — 647 место с 72,7 баллами, университет Хаджеттепе — 652 с 72,7 баллами. Всего в рейтинге 56 турецких вузов.

В конце прошлого года впервые в истории высшего образования в Турции 129 программ бакалавриата в 39 вузах страны были включены в базу данных Турецкой рамки квалификаций. Таким образом эти программы бакалавриата получили право на наличие логотипов ТРК и Европейской рамки квалификаций (EQF) на своих дипломах.