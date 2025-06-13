Президент России Владимир Путин заявил о создании в стране нового рода войск — беспилотных. Об этом он сообщил на совещании по подготовке государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. По его словам, Россия уже накопила «достаточный опыт» для развертывания дроновых подразделений и теперь необходимо обеспечить их «максимально быстрое и качественное формирование».

Проект «армии дронов» должен быть завершен в третьем квартале 2025 года, уточняет Минобороны. Сейчас, по оценке журнала The Economist, Россия производит порядка 100 беспилотников в день, в основном — копии иранских «шахедов». По данным украинской разведки, в будущем эта цифра может вырасти до 500 БПЛА в сутки.

Украина сформировала собственные силы дронов в июне 2023 года. Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считал, что массовое использование беспилотников поможет избежать затяжной позиционной войны, в которой у Киева нет преимуществ. Сегодня, по мнению большинства военных экспертов, Москва и Киев делят первое место по развитию технологий беспилотной войны.