После того как российский «Газпром» ограничил прокачку газа по «Северному потоку» на 60%, сославшись на санкции, власти Германии посоветовали населению и бизнесу экономить энергию и запасать газ. Как сообщает Financial Times, с таким призывом выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. «Каждый киловатт-час помогает в этой ситуации», — заявил он в своем видеообращении.

«Газпром» на этой неделе сократил поставки газа в Германию по «Северному потоку» более чем наполовину — со 167 млн кубометров до 67 млн кубометров. По данным компании, это связано с техническим состоянием компрессионной станции «Портовая» в Ленинградской области, где сейчас эксплуатируются только два газоперекачивающих агрегата из восьми. Часть машин недоступна из-за «несвоевременного возврата» немецким концерном Siemens после ремонта, часть агрегатов выработала межремонтный ресурс, а также Ростехнадзор временно запретил деятельность из-за выявленных технических неисправностей двигателей. При этом ремонт агрегатов был задержан из-за введенных против России санкций Канады, где машины производятся и ремонтируются.

После этого крупнейший покупатель российского газа в Германии, энергетическая компания Uniper заявила, что получила на четверть меньше газа из России, чем положено по контракту. Аналогичная ситуация произошла и в Италии, где местная компания Eni рассказала, что поставки от «Газпрома» в Италию без объяснения причин снизились на 15%. Сокращение отметила и французская Engie, и австрийская OMV, и словацкие энергетические компании. Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — уведомил, что 16 июня поставки по газопроводу будут сокращены до 65,4 млн кубометров — на 27% по сравнению с предыдущим днем.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в сокращении поставок газа в Европу «нет ничего преднамеренного» и что оно связано с проблемой капитального ремонта турбин и является последствием санкций. Напротив, Хабек посчитал решение «Газпрома» «политически мотивированным».

В связи с этими событиями газ на европейском хабе TTF 16 июня сильно дорожал на бирже третий день подряд. Торги 15 июня закончились ростом стоимости июльских фьючерсов на 22%, до €118,25 за 1 МВт-ч, а 16 июня цена в ходе торгов поднималась почти до €149 за 1 МВт-ч, а по состоянию на 16:40 мск цена росла на 18%, говорится в сообщении Межконтинентальной биржи.

Ранее стало известно, что руководство Евросоюза на фоне сокращения поставок энергоносителей из России решило наращивать взаимодействие с Израилем, где недавно были открыты морские газовые месторождения. Однако Израиль оспаривает эти территории с шельфом протяженностью 856 кв. км у Ливана, что может усложнить переговоры.