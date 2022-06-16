Руководство Евросоюза на фоне сокращения энергетического сотрудничества с Россией решило наращивать взаимодействие с Израилем, пишет Financial Times. Интерес Европы к этому государству связан с недавно открытыми там морскими газовыми месторождениями.

По этой теме, в частности, в рамках своего визита в один из израильских университетов выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европа продолжает работу над двумя связанными с Израилем «крупными» инфраструктурными проектами в сфере энергетики: это газовый и водородный трубопровод в Восточном Средиземноморье, а также подводный силовой кабель, связывающий республику с Кипром и Грецией, рассказала она. Чиновница добавила, что Россия «намеренно прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию, голландские и датские компании в отместку за нашу поддержку Украине».

Однако «поведение Кремля только укрепило нашу решимость освободиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива», подчеркнула фон дер Ляйен. Одновременно с ней Израиль посетил премьер-министр Италии Марио Драги, который обсудил вопросы поставок топлива с главой правительства страны Нафтали Беннетом. Беннет напомнил своему итальянскому коллеге о существовании территориальных споров с Ливаном из-за шельфа протяженностью 856 кв. км, где расположено газовое месторождение, интересующее Евросоюз.

Чиновники обсуждали израильское месторождении «Кариш», которое граничит с ливанским месторождением «Кана» и потому является спорной территорией.

15 июня Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Израиль будет экспортировать газ через Египет, который обладает необходимыми мощностями для его сжижения и экспорта.

Ранее лидер ливанской «Хезболла» Хасан Насралла пригрозил мерами, если Израиль начнет бурение до достижения соглашения по спорным территориям. Власти Израиля при этом отметили, что буровая установка находится в израильских водах и пообещали «защищать свою инфраструктуру и стратегические активы».

В разрешении этого конфликта, по данным Financial Times, могут вновь принять участие США, однако в 2021 году их посредничество не дало результатов.

При этом в публикации говорится, что Ливан и Израиль, которые формально находятся в состоянии войны, могут достичь соглашения за счет обмена спорной территории на другую, где есть месторождение газа. Переговоры по демаркации морской границы между двумя странами раз за разом заходят в тупик.

Ранее в Евросоюзе заявляли о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил из-за ситуации, сложившейся в сфере обеспечения безопасности в Европе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посчитал, что военные мощности Евросоюза не соответствуют вызовам, с которыми он сталкивается, а из-за войны в Украине в «ландшафте европейской безопасности» произошел «тектонический сдвиг». ЕС отреагировал быстро и мощно, предоставив Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, однако «сейчас стало ясно, что Европа в опасности», добавил представитель организации.

Реализация проекта газотранспортной магистрали, которая должна обеспечить доставку углеводородов из Египта в Ливан через Иорданию и Сирию, застопорился из-за отсутствия со стороны США формальных гарантий. О проблеме стало известно из высказываний официальных лиц в Каире и Бейруте. Как пояснил ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб, Вашингтон медлит давать поручительство, что участники энергетической инициативы не попадут под действие американского «Закона Цезаря», ограничивающего взаимодействие с Дамаском.

Главным образом это беспокоит Египет, который на протяжении всего вооруженного конфликта в Сирии сохранял с режимом Башара Асада довольно прагматичные отношения. Активные переговоры в последние недели ведутся именно с Каиром. Египетский посол в США Мотаз Захран подтвердил, что его страна перейдет к заключению энергетической сделки, как только получит то, о чем она просила в плане гарантий. «Никто не будет присоединяться к региональному механизму, чтобы в результате оказаться под санкциями», — отметил глава дипмиссии.

Впрочем, в самом Вашингтоне пытаются спроецировать ответственность за промедление вокруг реализации проекта на региональных участников сделки. Так, неназванный представитель Госдепартамента в разговоре с Al Arabiya заметил, что администрация президента Джо Байдена «ожидает окончательных контрактов и условий финансирования от сторон, чтобы удостовериться, что как газовые, так и электроэнергетические проекты соответствуют политике США, и решить любые возможные проблемы, связанные с санкциями».

Ремарки дипломатического ведомства выглядят недвусмысленной попыткой дистанцироваться от легализации проекта «арабского газопровода», несмотря на то что ранее он получил положительные отзывы со стороны администрации Байдена.