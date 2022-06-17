Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ), создавшая межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», займется строительством трассы для маглева — поезда на магнитной подушке. Об этом ТАСС заявил генеральный конструктор предприятия Юрий Соломонов.

Предполагается, что трасса будет построена в одном из северо-западных регионов России, а в эксплуатацию ее введут в 2025 году. Соглашение на проведение необходимых работ планируется подписать в июне. «Мы сейчас в стадии подписания соглашения первой трассы», — сообщил Соломонов.

В феврале 2021 года он утверждал, что в МИТ разработали маглев, способный, в частности, работать в беспилотном режиме. Левитирующий поезд передвигается по рельсу на магнитной подушке, физически не соприкасается с поверхностью предмета и, благодаря отсутствию трения, может развить скорость, сопоставимую с пассажирским самолетом. «Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии маглев», — говорил тогда генеральный конструктор МИТ.

В декабре 2020 года Соломонов был назначен генеральным директором МИТ, но спустя месяц покинул эту должность, оставшись генеральным конструктором предприятия. До этого конструктор назвал ядерное оружие благом. «Это [ядерное оружие], безусловно, благо. И исторически это подтверждается отсутствием глобальных войн в течение 75 лет. Это самый длительный промежуток времени отсутствия войн мирового масштаба, — утверждал он. — И главным звеном в этой цепочке, безусловно, выступает ядерное оружие, которое является мощнейшим фактором сдерживания агрессивности государств».

В декабре 2018 года Соломонов рассказал, что современное промышленное оборудование, используемое российскими предприятиями, в большинстве случаев иностранного происхождения. В апреле 2022 года TRT на русском писал, что более чем в 800 образцах российской боевой техники были обнаружены детали американского и европейского производства. Реализовать программу импортозамещения отчасти не удалось из-за долгов оборонных предприятий, которые в 2019 году составляли 2 трлн руб, из них 700 млрд руб — невозвратные, говорили аналитики.