Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений с Кыргызстаном. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Акорды. Текст документа опубликован в официальной прессе.

Как ранее сообщили в парламенте Казахстана, договор направлен на укрепление двустороннего взаимодействия и предусматривает совершенствование механизмов контактов на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание уделено координации в сфере политики и безопасности, а также согласованию позиций по ключевым региональным и международным вопросам.

Документ закрепляет намерение сторон расширять сотрудничество в приоритетных сферах: политике, обороне, торговле, инвестициях, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, науке, образовании и культуре.

Отдельный блок договора посвящен безопасности. Казахстан и Кыргызстан выразили готовность к углубленному взаимодействию в борьбе с современными угрозами — такими как терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, киберугрозы и незаконный оборот наркотиков.

Также предусмотрено развитие межпарламентских связей, в том числе через Межпарламентский совет по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Жогорку Кенешем Кыргызстана.