В Святошинском районе Киева спасатели продолжают разбор завалов многоэтажного жилого дома, разрушенного в результате удара российской ракеты 31 июля. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из-под обломков извлечены тела еще 12 человек.

Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что по состоянию на 8:30 1 августа общее число погибших достигло 28. Среди жертв — трое детей.

По информации ГСЧС, пострадали 159 человек, включая 16 детей. С места разрушения вывезено более 2000 тонн строительных обломков. В столице 1 августа объявлен Днем траура.

Атака произошла в ночь на 31 июля. Воздушные силы ВСУ сообщили, что российская армия запустила по Украине 309 беспилотников и восемь крылатых ракет «Искандер-К». Силы ПВО сбили 288 дронов и три ракеты.

По данным ВСУ, одна из ракет разрушила подъезд жилого дома в Киеве, где находилось 56 квартир. Зафиксированы также прямые попадания еще четырех ракет и 21 ударного дрона в 12 разных локациях. Еще в 19 районах, преимущественно в столице, упали обломки сбитых целей.

Сильнее всего пострадал Святошинский район. В Соломенском повреждены квартиры и автомобили. В Голосеевском — школа и детский сад. В Шевченковском — выбиты окна в детском отделении медучреждения. ГСЧС также сообщила о попадании дрона в одно из высших учебных заведений. По неофициальным данным, речь идет о Киевском политехническом институте имени Сикорского.