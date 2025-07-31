В результате ночной атаки российской армии на Киев по меньшей мере шесть человек погибли и 52 получили ранения. Среди погибших — шестилетний мальчик, сообщили власти. Девять детей пострадали, 30 человек находятся в больницах.

По данным главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, удары были нанесены ракетами и беспилотниками. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди раненых — трое полицейских, ехавших на вызов.

Повреждения зафиксированы в 27 точках. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. В Соломенском — повреждены квартиры в многоэтажках и сгорели автомобили. В Голосеевском районе пострадали школа и детский сад, а в Шевченковском — выбиты окна в детском отделении больницы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины также подтвердила попадание дрона в одно из высших учебных заведений.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места обстрела.

«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы», — написал он.

Украинские телеграм-каналы сообщили, что среди возможных целей ударов могли быть аэропорт «Жуляны» и Киевский политехнический институт, где, предположительно, могли производиться дроны для украинской армии.