В результате ночной атаки российской армии на Киев по меньшей мере шесть человек погибли и 52 получили ранения. Среди погибших — шестилетний мальчик, сообщили власти. Девять детей пострадали, 30 человек находятся в больницах.
По данным главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, удары были нанесены ракетами и беспилотниками. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди раненых — трое полицейских, ехавших на вызов.
Повреждения зафиксированы в 27 точках. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. В Соломенском — повреждены квартиры в многоэтажках и сгорели автомобили. В Голосеевском районе пострадали школа и детский сад, а в Шевченковском — выбиты окна в детском отделении больницы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины также подтвердила попадание дрона в одно из высших учебных заведений.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места обстрела.
«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы», — написал он.
Украинские телеграм-каналы сообщили, что среди возможных целей ударов могли быть аэропорт «Жуляны» и Киевский политехнический институт, где, предположительно, могли производиться дроны для украинской армии.
Помимо Киева, атакам подверглись Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Черкасская и Черниговская области, сообщили Воздушные силы Украины. Сперва были запущены беспилотники, в том числе реактивные.
Атака на Украину произошла на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. 29 июля он объявил, что сокращает ультиматум Москве: у России осталось 10 дней, чтобы прекратить войну. Иначе США намерены ввести торговые пошлины и другие меры.
«Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, по всей видимости, хочет продолжать войну», — заявил Трамп.
Ранее, 14 июля, Трамп давал Москве 50 дней для заключения соглашения о мире. Однако, по его словам, президент РФ Владимир Путин «отдал приказ о новом наступлении» и продолжает удары по мирным городам.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.