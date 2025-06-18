Публикацию министра иностранных дел Израиля в социальных сетях в адрес Турции и президента Эрдогана является «беспочвенной клеветой и низкой ложью». Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его «сообщники» предстанут перед судом, когда Израиль потеряет международную поддержку. «Когда исчезнут поддержка и броня неприкосновенности, которыми Израиль сегодня пользуется в некоторых кругах, Нетаньяху и его соучастники будут вынуждены ответить перед правосудием», — говорится в заявлении МИД.

Анкара обвинила израильского премьера в том, что его имя упоминается в одном ряду с совершавшими геноцид: «Ответственность за то, что имя Нетаньяху упоминается в истории вместе с лицами, совершившими геноцид, лежит на нем самом, который в настоящее время находится под судом по обвинению в геноциде».

МИД Турции подчеркнул, что «преступления против человечности, которые израильские руководители совершают на глазах у всего мира, документируются таким образом, что не оставляет места для сомнений».

Турецкие дипломаты также отметили, что повышенное внимание израильских официальных лиц к заявлениям Эрдогана «подтверждает правдивость вопросов», затронутых в заявлении турецкого лидера.

«Как заявил наш господин президент, мы надеемся на справедливый суд над Нетаньяху и его пособниками», — заключило министерство иностранных дел Турции.

Напомним, ранее президент Турции в ходе заседания парламентской группы Партии справедливости и развития заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «давно превзошел тирана Гитлера в преступлении геноцида».