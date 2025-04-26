Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство пунктов мирной сделки по Украине согласовано. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social по прибытии в Италию на похороны папы римского Франциска.

«Только что приземлился в Риме. Хороший день на переговорах и встречах с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы довести дело до конца. Большинство основных пунктов согласовано. Прекратите кровопролитие, прямо сейчас. Мы будем там, где потребуется, чтобы помочь положить конец этой жестокой и бессмысленной войне!» — написал Трамп.

По словам источника, близкого к спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, президент США собирается признать за Россией контроль над территориями, которые ее войска взяли под контроль в ходе военной кампании. Этот план якобы уже «высечен на камне».

Однако президент Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически российскими любые временно оккупированные территории. «Наша позиция — она неизменна: только украинский народек имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории — они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу. Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории», — заявил глава государства.

Зеленский признал, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы вернуть контроль над аннексированным Крымом, однако у мира есть разные возможности по давлению на РФ, чтобы обсуждать территориальные вопросы.

Стало известно, что Трамп и Зеленский провели «очень продуктивный» разговор в Ватикане, о чем сообщили в Белом доме. Подробности переговоров двух лидеров пообещали предоставить позже. Ранее американский президент предупреждал, что выйдет из переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта, если не увидит признаков прогресса на следующей неделе.