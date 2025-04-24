Европейские страны публично готовятся к военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью агентству ТАСС.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с РФ. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — подчеркнул он.

Шойгу также допустил возможность прямого столкновения с НАТО в случае, если альянс направит военные контингенты в Украину под видом миротворцев.

По его словам, такие действия будут расценены как оккупация российских «исторических территорий», и здравомыслящие политики в Европе понимают, что это приведет к Третьей мировой войне.

Секретарь Совбеза напомнил, что Москва выступала против присутствия сил НАТО в Украине еще до начала войны. Он отметил, что введение западных миротворцев будет означать «попытку установить контроль над украинской территорией и ее ресурсами».

«Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — заявил Шойгу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к возможной войне с Россией в течение ближайших четырех–пяти лет.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль также предупреждал о возможной угрозе нападения со стороны Москвы к 2030 году. По его словам, цели Кремля выходят за пределы Украины и включают «ослабление военного присутствия США в Европе».

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявляла, что Россия может попытаться атаковать одну из стран Евросоюза уже в 2028 году. Она призвала к увеличению оборонных расходов и готовности к возможному вооруженному конфликту.