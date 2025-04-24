ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Европа готовится к войне с Россией?
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Европа активно готовится к войне с Россией и может вступить в конфликт в течение ближайших лет
Европа готовится к войне с Россией?
Сергей Шойгу / Reuters
24 апреля 2025 г.

Европейские страны публично готовятся к военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью агентству ТАСС.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с РФ. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — подчеркнул он.

Шойгу также допустил возможность прямого столкновения с НАТО в случае, если альянс направит военные контингенты в Украину под видом миротворцев.

По его словам, такие действия будут расценены как оккупация российских «исторических территорий», и здравомыслящие политики в Европе понимают, что это приведет к Третьей мировой войне.

Секретарь Совбеза напомнил, что Москва выступала против присутствия сил НАТО в Украине еще до начала войны. Он отметил, что введение западных миротворцев будет означать «попытку установить контроль над украинской территорией и ее ресурсами».

«Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — заявил Шойгу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к возможной войне с Россией в течение ближайших четырех–пяти лет.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль также предупреждал о возможной угрозе нападения со стороны Москвы к 2030 году. По его словам, цели Кремля выходят за пределы Украины и включают «ослабление военного присутствия США в Европе».

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявляла, что Россия может попытаться атаковать одну из стран Евросоюза уже в 2028 году. Она призвала к увеличению оборонных расходов и готовности к возможному вооруженному конфликту.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us