ПОЛИТИКА
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Переговоры США и Ирана зашли в тупик?
Лидер Ирана усомнился в успехе ядерных переговоров, назвав условия Вашингтона «чрезмерными и вопиющими»
Переговоры США и Ирана зашли в тупик?
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21 час назад

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи резко раскритиковал позицию США на переговорах по ядерной программе, заявив, что требования Вашингтона прекратить обогащение урана являются «чрезмерными и вопиющими». По его словам, такие условия ставят под сомнение саму возможность достижения соглашения.

«Я не думаю, что ядерные переговоры с США дадут результат. Не знаю, чем все закончится», — сказал Хаменеи, выступая на государственном телевидении.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как американский спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что «нулевое обогащение» является жесткой красной чертой для администрации Трампа. В ответ заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что в случае настаивания на этом условии переговоры обречены на провал.

Иранские власти продолжают настаивать на мирном характере своей ядерной программы, утверждая, что она используется исключительно в энергетических, научных и сельскохозяйственных целях. Между тем, Вашингтон считает, что обогащение урана до высоких уровней может служить ступенью к созданию ядерного оружия.

Ранее стало известно, что Иран получил новое предложение от США, которое сейчас анализируется в Тегеране. Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен «действовать быстро, иначе случится нечто плохое», пригрозив жесткими мерами, включая удары и новые санкции.

На фоне затянувшегося кризиса эксперты отмечают, что перспектива компромисса все больше отдаляется, несмотря на попытки посредников, включая Оман, сохранить диалог.

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