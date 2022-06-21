К визиту американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию готовится сделка США с саудитами по поводу увеличения добычи нефти. Вашингтон давно добивается ее, чтобы заменить российские поставки и снизить цены на энергоносители, которые увеличились до максимумов за 14 лет, указывает Bloomberg.

При этом у Саудовской Аравии и ОАЭ есть свободные мощности на 2,2 млн баррелей в сутки, по оценке Международного энергетического агентства, но это лишь 2% мирового потребления, и обезболивающий эффект для рынка от их увеличения может быть недолгим.

«Со стороны саудитов может быть какое-то движение в сторону того, чтобы выпустить больше нефти, но также есть понимание предела того, что они могут сделать», — заявил по этому поводу директор Enverus Intelligence Research Билл Фаррен-Прайс.

Вашингтон тем не менее рассчитывает договориться об увеличении добычи и Саудовской Аравией, и с ОАЭ, ее ближайшим союзником по ОПЕК. Однако пока нет уверенности, что сделка будет заключена: пока ближневосточные монархии продолжают рассматривать полученные от США предложения и требуют гарантий безопасности в регионе. В ходе переговоров Вашингтон планирует предложить саудитам передачу под суверенитет страны двух островов в Красном море, Тирана и Санафира, которые сейчас находятся под египетским контролем.

Некоторые члены ОПЕК+ также поддерживают идею увеличить добычу нефти в арабских странах, чтобы помочь США справиться с инфляцией и наказать Россию жесткими санкциями. Однако Саудовская Аравия колеблется, так как давно сотрудничает с Москвой по стабилизации нефтяного рынка.

В 2017 году Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти, чтобы приподнять цены, которые на тот момент держались на уровне около 40 долларов за баррель. Спустя три года, когда пандемия обрушила мировой спрос, добычу пришлось урезать снова, на 10 млн баррелей в день.

Сейчас однако ОПЕК+ постепенно наращивает поставки и летом должна выйти на докризисные уровни добычи. Только Россия отстает по этим показателям из-за того, что производство за апрель и май упало на 830 тыс. баррелей в день из-за сложностей с поиском новых покупателей.

Сейчас США удается покрывать возникший из-за украинского кризиса нефтяной дефицит путем распродажи сырья из стратегического резерва. Однако его размер упал до минимума с 1987 года: из 650 млн баррелей в 2020 году осталось 532 млн. Белый дом призывает производителей нефти и газа, в том числе ОПЕК, увеличить добычу, чтобы изменить ситуацию с высокими ценами на топливо, заявляла министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Ранее сообщалось, что Белый дом не смог организовать телефонные переговоры между президентом Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов накануне решения Соединенных Штатов о введении эмбарго на российскую нефть. Отношения государств в США ухудшились при администрации Байдена, так как они хотели больше поддержки для своего вмешательства в гражданскую войну в Йемене и помощи в их гражданской ядерной программе, а также юридического иммунитета для принца в США.

Решение о передаче Эр-Рияду Тирана и Санафира было принято еще в 2017 году, Каир дал его в рамках двусторонних договоренностей с саудовцами о делимитации морских границ. Тогда обсуждение этого вопроса в парламенте страны вызвало ожесточенные дискуссии и даже потасовки, а в центре египетской столицы прошли акции против передачи островов. Тогда правительство Египта объясняло инициативу тем, что исторически острова всегда принадлежали саудовцам, но попали под контроль Каира во время арабо-израильского конфликта в середине 1950-х годов.

Во время Суэцкого кризиса 1956 года два острова в Тиранском проливе были временно заняты израильскими военными, и по итогам Шестидневной войны 1967 года территории в очередной раз перешли под контроль Израиля. Их возвращение под египетскую юрисдикцию произошло только в 1982 году. Сейчас на одном из островов находятся позиции международных наблюдателей, которые следят за соблюдением мирного договора (Кэмп-Дэвидских соглашений) между Египтом и Израилем. Последний является игроком, на интересы которого влияет статус земель: именно через Тиран и Санафир движутся суда, покидающие Эйлатский залив.

Несколько пунктов сделки, заключенной в 2017 году, по-прежнему остаются предметом противоречий, в том числе присутствие на островах международных наблюдателей, которое должен одобрить Израиль. Представители властей государства будут привлечены к нынешним переговорам о передаче островов Саудовской Аравии, пишут СМИ.