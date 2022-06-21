Население Германии увеличилось лишь на 0,1% или на 82 тыс. человек в прошлом году по сравнению с 2020. Это следует из данных Федерального статистического управления страны. Даже такой мизерный рост населения в Германии в основном связан с увеличением чистой иммиграции, которая в 2021 году выросла до 317 тыс. человек, а в 2020 году — до 220 тыс. Всего в прошлом году число жителей страны достигло 83,2 млн человек, сообщает газета Die Zeit.

Уровень чистой иммиграции в стране вернулся к допандемийному, следует из данных портала. В 2019 году число иммигрантов в Германии составило 327 тыс. человек. В то же время в Германии выросла смертность, в 2021 умерло на 228 тыс. человек больше, чем родилось, а в 2020 году смертность превышала рождаемость на 212 тыс. человек.

При этом в восточной части Германии, за исключением Берлина, население продолжило сокращаться, в то время как население западной Германии росло. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Шлезвиг-Гольштейне и Берлине — по 0,4%. В абсолютных цифрах на первом месте оказалась Бавария с приростом в 37 тыс. человек, за ней следуют Нижняя Саксония с приростом в 24 тыс. и Баден-Вюртемберг с приростом в 22 тыс. жителей.

Больше всего жителей потеряла Саксония — 13,9 тыс. человек, за ней следуют Саксония-Анхальт и Тюрингия, которые потеряли по 11,4 тыс. жителей.

К концу 2021 года в Германии проживало 72,3 млн человек с немецким гражданством и 10,9 млн иностранцев. Как и в 2020 году, в 2021 году в стране выросло число пожилых людей: согласно статистике, в Германии 24,4 млн человек в возрасте 60 лет и старше. Их стало больше на 1,4% (на 341 тыс. человек) больше, чем годом ранее. Число людей в возрасте 80 лет и старше выросла на 3% (до 6,1 млн человек).

Ранее стало известно, что после того как российский «Газпром» ограничил прокачку газа по «Северному потоку» на 60%, сославшись на санкции, власти Германии посоветовали населению и бизнесу экономить энергию и запасать газ. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил: «Каждый киловатт-час помогает в этой ситуации».